中国央行就MLF操作向部分银行询量 新增一年期利率3.25%--消息（更新版）

路透上海1月19日 - 为缓和短期资金面愈演愈烈的紧张势头，两位消息人士周二透露，中国央行今日已就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，其中首次新增一年期品种，利率为3.25%，与上周五操作的六个月期MLF利率相同。

消息人士并透露，本次MLF询量还包括三个月期品种，利率为2.75%；而在去年6月MLF转为六个月期限后，三个月品种已有超过半年时间未操作。

一位消息人士表示，“有询过价（量），不一定会做，只是询价（量）。”

市场人士指出，本次新增的一年期MLF利率与此前六个月期相同，其对银行的吸引力肯定会有所提升。

一位银行人士认为，从这次一年MLF品种的利率定位看，也是在向市场平均利率水平回归。

目前一年期Shibor(上海银行间同业拆放利率)SHICNY1YD=最新报价也在3.25%；而AAA评级股份制银行的一年期同业存单利率约为2.80%，AA+评级的地方性银行一年期同业存单利率则在2.80%附近。

路透已就此联络中国央行，但暂未获其立即置评。

央行进行MLF操作前一般都是提前几天向相关机构询量，随后确定操作量，而从去年来看，MLF的利率走势则是跟随基准利率调整而动。

中国央行上周五称，当日对九家金融机构开展中期借贷便利（MLF），操作量1,000亿元人民币，期限六个月，利率3.25%，该操作期限和利率均与上月相同。

不过此前市场人士普遍表示，由于MLF利率多月以来未调整，其与市场利率相比显得偏高，因此银行对其的真实需求较为一般。

而为缓和流动性紧张，央行公开市场今日逆回购操作亦较上周同期放量，共进行1,550亿元两个期限逆回购操作，其中28天期750亿元，为近一年来首次重启，利率2.60%；七天期规模为800亿元，利率仍持稳在2.25%。（完）