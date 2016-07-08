中国央行今日就13日和18日的MLF需求向部分银行询量--消息

路透上海7月8日 - 在逾5,000亿元中期借贷便利(MLF)即将到期前，两位消息人士周五透露，中国央行今日就13日（下周三）和18日的MLF需求向部分银行询量。央行对此回应称，向金融机构开放MLF需求报送窗口，属于央行与市场的日常沟通行为，不代表货币政策操作信号。

一位消息人士表示，上述询量的MLF应该是13日和18日操作，可能提前先把需求报好了，但是具体期限和利率仍待定。

中国央行在回复路透查询的邮件中表示，MLF是货币政策常规操作工具，金融机构可就任何一个期限品种随时向央行反映操作需求，央行综合考虑银行体系流动性状况等因素择机酌量开展操作，以保持银行体系流动性合理充裕，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

“如开展MLF操作，当日央行即向市场公布操作结果，确保信息及时、公开、透明。为了解市场动态和需求，未来央行与金融机构的互动将更加密切，这属于央行市场沟通机制的一部分，不必过度解读。”央行称。

据路透统计，7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元人民币MLF到期，其中下周三（13日）和下周五（15日）到期量分别为1,270亿元和1,000亿元，18日到期为835亿元。

消息人士6月初曾透露，中国央行连续两日就MLF操作向部分银行询量，MLF的询量今后也有望常态化。

中国央行于2014年9月创设中期借贷便利（MLF），作为中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，可通过招标方式开展。中期借贷便利采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。

6月央行对金融机构开展MLF操作共2,080亿元，其中期限三个月1,232亿元、六个月115亿元、一年期733亿元，利率分别为2.75%、2.85%、3.0%；同时收回到期中期借贷便利1,000亿元。6月末中期借贷便利余额为17,455亿元。（完）