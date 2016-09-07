中国央行今日就MLF需求向部分银行询量 含六个月和一年期--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 在周三逾千亿中期借贷便利(MLF)到期之际，据三位消息人士透露，中国央行今日就MLF操作需求向部分银行询量，期限包括六个月和一年期两种。
中国央行例行会在每周五就MLF需求询量。据路透统计，9月仅有一笔MLF到期，即于今日到期，规模为1,232亿元人民币。
据业内人士分析，可能是上周五报的量不多，所以没做，但是今天又看情况多询了一次。
央行此前公布的数据显示，8月MLF操作中，六个月期为1,515亿元，一年期为1,375亿元；月末MLF余额为17,545亿元, 而7月末余额为17,025亿元。
中国银行间市场周三早盘主要回购利率均小涨，资金面稍显收敛， 不过仍无碍宽松大局。交易员称，今日逾千亿MLF到期令谨慎情绪升温，同时公开市场持续净回笼资金，致部分机构出资略显收敛；但大行仍稳定保障供给，流动性整 体并无太大压力。（完）
(发稿 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。