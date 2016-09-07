中国央行今日就MLF需求向部分银行询量 含六个月和一年期--消息

路透北京9月7日 - 在周三逾千亿中期借贷便利(MLF)到期之际，据三位消息人士透露，中国央行今日就MLF操作需求向部分银行询量，期限包括六个月和一年期两种。

中国央行例行会在每周五就MLF需求询量。据路透统计，9月仅有一笔MLF到期，即于今日到期，规模为1,232亿元人民币。

据业内人士分析，可能是上周五报的量不多，所以没做，但是今天又看情况多询了一次。

央行此前公布的数据显示，8月MLF操作中，六个月期为1,515亿元，一年期为1,375亿元；月末MLF余额为17,545亿元, 而7月末余额为17,025亿元。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率均小涨，资金面稍显收敛， 不过仍无碍宽松大局。交易员称，今日逾千亿MLF到期令谨慎情绪升温，同时公开市场持续净回笼资金，致部分机构出资略显收敛；但大行仍稳定保障供给，流动性整 体并无太大压力。（完）