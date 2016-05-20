分析：中国央行加大中短期资金投放 MLF+逆回购维稳组合将延续

2010年12月30日，北京，图为置于人民币纸币上的多枚硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 吕雯瑾

路透上海5月20日 - 中国央行公开市场本周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超过到期量。周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币投放力度，市场不安心态很快得以安抚。

业内人士认为，短期而言，缴税等因素引发的波动仍须央行逆回购予以支持；中期来看，4月财政存款大增回笼基础货币，央行亦需要及时补充。4月金融数据大幅回落之后，央行第一时间解读称货币政策稳健基调不改以平稳市场预期，后续操作料继续以稳字当头。

“4月信贷和M2(增速)大幅回落，表明一季度信贷的无序扩张得到了遏制，央行控制流动性阀门的意愿不如4月那么强，因此在货币投放上可能更加主动一些，如此次MLF提前操作和增加规模。”第一创业证券固定收益研究员沈弼凡称。

不过他表示，考虑到经济数据仍然低迷、民间投资回落明显，无论是MLF还是PSL(抵押补充贷款)，央行在货币投放方面都会更有针对性，因此降准等刺激手段动用的概率不高。

中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民 币，三个月和六个月期利率均持稳。据路透统计，5月MLF到期规模不足1,500亿，两笔到期时间分别在本周四(19日)和下周五(27日)。

中信证券固定收益分析师明明认为，央行补充中期流动性意在避免约束信贷正常增长的情况出现，这可以解释央行在上周五金融数据公布之后，周一就开展2,900亿元MLF操作；而4月财政存款大幅增长导致流动性偏紧，再次开展MLF操作对冲也存在必要性。

中国央行公开市场本周共进行3,000亿元七天期逆回购操作，中标利率均继续持平于2.25%。对冲2,500亿元到期规模之后，单周净投放500亿元，此前则为连续三周净回笼。

中国4月社会融资增量和新增贷款大幅下降，M2增速亦创下去年6月以来最低。分析人士认为，“两会”以来地方债置换步伐加快，财政性存款大幅增加，加之整体贷款需求低迷抑制信贷增长；同时，信用风险不断涌现，企业债融资减少亦对社融造成拖累。

在被市场认为偏低的4月新增信贷和社会融资数据公布后，中国央行表示，考虑季节性变化和地方政府债券发行、债务置换等因素，总体上当前金融对实体经济的支持力度仍然较强，下阶段将继续实施好稳健的货币政策。

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**基础货币缺口仍存对冲压力**

从4月金融数据和央行资产负债表来看，当月财政存款大幅增长是基础货币回笼的主因。业内人士认为，步入5月虽然地方债扰动有所减小，但缴税、外汇占款波动等因素影响下，二季度基础货币仍存缺口，需要央行继续以MLF、公开市场等手段对冲。

国信证券固定收益研究团队认为，虽然4月央行通过公开市场和MLF投放了基础货币，但4月财政存款增加较多以及外汇占款流出，目前金融机构超储率已经低于2%，补充基础货币必要性强。

“4月经济和金融数据均较3月明显回落，这为货币政策略微放松提供了条件，”国信证券指出。

北京一基金公司交易员认为，地方债发行增多是拉低4月M2和社会融资增速的主要原因；但5月地方债发行速度放缓，对数据的干扰可能降低。

中债网统计显示，4月公开发行的地方政府债券规模达到1.06万亿元；而截至5月20日，当月地方债发行规模仅为2,127.24亿元。

中国央行在4月金融数据解读中亦称，4月财政存款大幅多增与地方政府债券大量发行以及“营改增”对税收进度产生的影响有关，属于暂时性的因素，未来随着财政资金的拨付，其影响会逐渐消失。

不过上述基金交易员称，在二季度结束前，基础货币仍可能存在一定缺口，还需央行继续维稳。具体而言，5月税收上缴规模较大，6月银行又将面临MPA考核，以及伴随美国加息预期升温、人民币走弱，不排除外汇占款降幅又将扩大，这些因素都可能造成银行间流动性的收紧。

除了常规的月度缴税，5月末也是上年度所得税等汇算清缴的截止时间，当月缴税规模通常较大。央行数据显示，2014年5月和2015年5月，财政存款增幅分别达到3,027亿元和3,852亿元。

中金公司宏观研究团队认为，在通胀压力变得更明显之前，货币政策还应继续保持适度宽松的态势，但可能在操作上强化定向结构性调整功能，以配合供给侧改革和金融风险防范的需要。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)