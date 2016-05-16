中国央行今日就MLF向部分银行询量 利率仍持平于上次--消息

路透上海5月16日 - 两位消息人士周一透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，三个月和六个月期限利率仍持平于上次，分别为2.75%和2.85%。在近两周陆续有MLF到期前，央行提前询量表明其维持资金面基本稳定的思路未改。

据路透统计，与4月有超过5,500亿元的中期借贷便利(MLF)到期相比，5月MLF到期规模不足1,500亿。两笔MLF到期时间分别在5月19日和5月27日，各为475亿元和1,003亿元。

除3月按兵不动以外，今年其余月份央行均有进行中期借贷便利（MLF）操作。三个月期MLF利率今年1月下调至2.75%，六个月MLF利率则在2月调整至2.85%。

4月，中国央行对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共7,150亿元人民币，其中三个月期3,115亿元，六个月期4,035亿元，利率分别为2.75%和2.85%。截至4月末，MLF余额为14,953亿元。

路透暂时未联络到中国央行对此予以置评。

货币市场方面，进入月度缴税时间，银行间市场周一大型银行供给减少，资金面有所收敛。不过目前来看，多数机构轧平头寸问题不大，关注未来公开市场逆回购规模，以及央行MLF注水情况。

中国央行周六表示，下阶段将继续实施好稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造适宜的货币金融环境，促进经济平稳增长。

中国央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。（完）