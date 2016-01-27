中国央行等部委提示“MMM金融互助社区”具非法集资和传销特征

路透北京1月27日 - 中国央行、银监会、工信部、工商总局等四部委周三提示称，近期“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台以高额收益为诱饵，扰乱金融市场秩序，损害社会公众利益，具有极大风险隐患。

刊登在中国央行网站的公告称，“MMM”及类似主体不具备合法资质，类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属于违法行为，将依法承担相应责任。

“此类运作模式违背价值规律，投资风险巨大，资金运转不可长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。”公告称。

“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记，不具备合法资质，系非法机构；其推广网站未经核准备案或由境外直接接入，且网址频繁更换，风险巨大；且资金有流向境外的可能，投入资金人员利益难以得到保障。

四部委并提示，此前“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁。2007年4月28日，“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为，被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪，并判处4年6个月有期徒刑，后刑满释放。后又重操旧业实施诈骗,应引起投资人高度警惕。（完）