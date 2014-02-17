人行：去年全国移动支付额增长逾三倍

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京2月17日 -中国央行周一发布年度支付体系运行报告显示，2013年移动支付业务保持高位增长，全国共发生移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元人民币，同比分别增长212.86%和317.56%。
刊登在央行网站上的该报告并显示，截止去年末信用卡逾期半年未偿信贷总额251.92亿元，较上年末增长71.86%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.37%，占比较上年末上升0.08个百分点。
去年，全国共发生电子支付业务257.83 亿笔，金额1,075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。其中，网上支付业务236.74亿笔，金额1,060.78万亿元，同比分别增长23.06%和28.89%。
2013年，支付机构累计发生互联网支付业务153.38亿笔，金额9.22万亿元，同比分别增长56.06%和48.57%。
去年，银行卡消费持续快速增长。全国银行卡卡均消费金额为7,554元，笔均消费金额为2,454元，同比分别增长28.16%和6.14%。全年银行卡渗透率达到47.45%，比上年提高3.95个百分点。（完）
欲知更多详情，请浏览央行网站(here%E5%B9%B4%E6%94%AF%E4%BB%98%E4%BD%93%E7%B3%BB%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%80%BB%E4%BD%93%E6%83%85%E5%86%B5.pdf)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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