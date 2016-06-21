中国央行年报：经济仍面临较大下行压力 今年继续实施稳健货币政策

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月21日 - 中国央行周二称，中国经济仍面临较大下行压力，但有望保持在合理区间；居民消费价格将温和上涨，但也存在不确定性；央行将进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率。
央行网站公布的2015年年报指出，2016年央行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，增强针对性和灵活性；强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。
年报并指出，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长；综合运用多种货币政策工具，优化政策组合，加强和改善宏观审慎管理；面对结构性矛盾，将积极稳妥处置“僵尸企业”，严格控制新增产能，促进过剩产能有效化解和产业优化重组。
同时，进一步扩大债券市场、股票市场等金融市场的对外开放程度，支持离岸人民币市场健康发展；进一步提高人民币可兑换、可自由使用程度，有序实现人民币资本项目可兑换。
央行提出，将适时推出合格境内个人投资者境外投资制度（QDII2）试点，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，并考虑推出可转换股票存托凭证（CDR）；研究建立全方位、多层次的跨境资金流动管理政策框架，推动建立本外币一体化的账户体系，加强对本外币跨境资金流动的统计监测和分析。(完)
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。