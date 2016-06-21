中国央行年报：经济仍面临较大下行压力 今年继续实施稳健货币政策

路透北京6月21日 - 中国央行周二称，中国经济仍面临较大下行压力，但有望保持在合理区间；居民消费价格将温和上涨，但也存在不确定性；央行将进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率。

央行网站公布的2015年年报指出，2016年央行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，增强针对性和灵活性；强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

年报并指出，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长；综合运用多种货币政策工具，优化政策组合，加强和改善宏观审慎管理；面对结构性矛盾，将积极稳妥处置“僵尸企业”，严格控制新增产能，促进过剩产能有效化解和产业优化重组。

同时，进一步扩大债券市场、股票市场等金融市场的对外开放程度，支持离岸人民币市场健康发展；进一步提高人民币可兑换、可自由使用程度，有序实现人民币资本项目可兑换。

央行提出，将适时推出合格境内个人投资者境外投资制度（QDII2）试点，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，并考虑推出可转换股票存托凭证（CDR）；研究建立全方位、多层次的跨境资金流动管理政策框架，推动建立本外币一体化的账户体系，加强对本外币跨境资金流动的统计监测和分析。(完)