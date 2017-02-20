（更正）中国央行货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员

(更正：内文央行官员姓名“孙国锋”有误，应为“孙国峰”。)

路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。

中国金融杂志周一刊载他的署名文章称，央行在创新货币政策工具时需要从以下三个方面入手：完善中央银行流动性供给机制、建立政策利率体系，以及拓展宏观审慎政策框架。

“央行创新推出了一系列货币政策工具，这些工具创新较好地适应了新常态下经济运行的特点，提高了货币政策调控的前瞻性、灵活性和有效性。”孙国峰称。

他并指出，中国经济需要保持中高速增长，因此在基础条件出现较大变化时货币政策需要适时适度调整，防止经济出现惯性下滑；另一方面，在经济结构转型的过程中以及杠杆率已经较高的情况下，也要注意防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平，防范系统性金融风险。

他称，此前外汇占款渠道被动投放的基础货币，央行通过提高法定准备金率和发行中央银行票据等多种方式回收流动性，以防止银行体系流动性过剩。但是目前外汇大量流入的格局发生了根本性变化，中央银行提供流动性的传统渠道减少，需要创新货币政策工具以主动管理流动性。

此外，经济危机以来发达经济体创新的一些货币政策工具带有宏观审慎政策的逆周期特征，通过引入激励相容机制刺激银行在经济下行期提供信贷支持，并且注重将银行信贷资金引入实体经济部门，这些做法值得借鉴。为此央行需要健全宏观审慎政策框架，发挥其逆周期调节与结构引导功能。

为深化金融改革，要推进利率、汇率市场化改革。伴随金融改革的逐步推进，中央银行将主要通过市场化的利率调控机制来实现货币政策目标，为此需要创新货币政策工具，使得中央银行有能力调节市场利率并使之有效传导到实体经济。

**创新货币政策工具的着力点**

孙国峰指出，完善央行流动性供给机制，首先流动性期限种类要比较丰富，应注重提供中长期的流动性供给以支持银行体系对实体经济的信贷投放。其次，考虑将流动性供给与金融机构信贷投放相联系，以建立激励相容机制，引导金融机构加大国民经济重点领域、薄弱环节和社会事业信贷投放。最后，在提供流动性的过程中可借鉴国际经验，扩展中央银行合格抵押品范围。

他并表示，建立政策利率体系，一方面央行需通过操作释放短期政策利率信号，同时探索构建利率走廊机制，防范货币市场利率过度波动；另一方面，考虑到短期利率传导存在障碍，有必要探索央行的中期政策利率，以更有力地影响商业银行资产负债表和预期，从而间接影响贷款利率。

此外，需要在货币政策工具设计中加入更多负反馈因素，避免短期内金融条件的过度变化对经济发展形成不利影响。同时，拓展宏观审慎管理的范围，将金融机构的资产扩张行为和短期资本流动等作为其作用的重点领域。

他并介绍，近年来，央行着眼于完善流动性供给机制、建立政策利率体系和拓展宏观审慎政策框架，对于货币政策工具中的法定准备金率、公开市场操作、中央银行借贷便利、宏观审慎管理和预期管理等都分别进行了创新。

“今后改进和完善金融宏观调控体系，要坚持市场化的基本取向，...创新货币政策工具，探索在流动性供给机制、政策利率体系和宏观审慎政策框架三个方面完善适应经济新常态的货币政策调控框架。”他称。

他并表示，未来要继续改善货币政策传导机制，推动从数量型调控为主向价格型调控为主逐步转变，同时加强与其他经济政策的协调配合，保持经济和金融体系的稳定运行。”（完）