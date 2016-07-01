中国利率市场化和汇率形成机制进一步完善提高应对冲击能力--人行副行长

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国央行副行长张涛周五称，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境，利率市场化和人民币汇率形成机制进一步完善提高了应对冲击的能力。
央行网站发布的新闻稿称，张涛是在俄罗斯圣彼得堡出席俄罗斯央行举办的第25届国际金融业大会作出上述表述；会议并讨论了全球经济金融形势及挑战、当前货币政策等议题。
中国央行周四表示，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。