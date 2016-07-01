中国利率市场化和汇率形成机制进一步完善提高应对冲击能力--人行副行长

路透北京7月1日 - 中国央行副行长张涛周五称，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境，利率市场化和人民币汇率形成机制进一步完善提高了应对冲击的能力。

央行网站发布的新闻稿称，张涛是在俄罗斯圣彼得堡出席俄罗斯央行举办的第25届国际金融业大会作出上述表述；会议并讨论了全球经济金融形势及挑战、当前货币政策等议题。

中国央行周四表示，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力。（完）