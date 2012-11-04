人行称下阶段重在保持货币环境稳定（更新版）

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 下一阶段重在保持货币环境的稳定
* 物价对需求扩张的敏感度可能变得更高
* 增强人民币汇率双向浮动弹性
路透北京11月2日电---中国人民银行周五发布报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.
央行第三季度货币政策执行报告称,将继续根据国际收支和流动性供需形势,综合运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.
报告特别指出,未来一段时期,中国经济总体上仍处於结构调整阶段,且潜在增长水平可能会有一个阶段性放缓的过程."此时就业对增长速度的硬约束会小一些，而物价对需求扩张的敏感度则可能更高,经济结构调整和转变发展方式的任务更加紧迫."
中国央行今年稍早两度降息、并两度降准後再无任何动作.三季度经济同比增速虽然为连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且9月工业、投资、外贸数据超出预期,10月PMI数据也继续向好,表明经济探底企稳态势确立.
数据证实降息效果在三季度逐步显现.受6月、7月连续两次下调存贷款基准利率并调整利率浮动区间等因素影响,金融机构9月一般贷款加权平均利率为7.18%,比6月下降0.37个百分点,且执行下浮利率的贷款占比上升.
央行报告还表示,将稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性.
在中国再度出台提振外贸政策、经济企稳回升及美国第三轮量化宽松实施的多重力量拉动下,人民币汇率升值预期已再度升温.自7月下旬至今人民币兑美元即期已升值约2.5%,最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.
央行认为,物价形势总体较为稳定,未来走势取决於国内外环境和总需求状况.
受劳动力成本、资源性产品和部分不可贸易品价格存在趋势性上涨压力等影响,物价对需求扩张和政策刺激仍比较敏感.此外,输入性因素也需要给予关注.
货币政策报告中的一篇专栏文章指出,欧美量化宽松有利於提振市场信心并促进经济复苏,但各自资产负债表也存在不同风险,同时也有可能引起全球通胀上升.
在风险防范方面,央行表示要继续加强对地方政府融资平台公司贷款、金融机构表外业务和房地产金融的风险监测与管理,构建危机管理和风险处置框架,推进存款保险制度建设.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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