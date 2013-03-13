人行：继续实施稳健的货币政策

路透北京3月13日 - 中国央行周三表示，今年继续实施稳健的货币政策，着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性。保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长。落实好差别化住房信贷政策。

央行记者会发布的新闻稿并称，将进一步扩大人民币跨境使用，开展跨境个人人民币业务.稳步推进资本项目可兑换，逐步扩大民间对外投资。

央行还将稳步推进利率市场化改革，进一步完善人民币汇率形成机制。创新利率风险管理工具，稳步推进信贷资产证券化试点，并加强对具有融资功能的非金融机构的风险监测。

2013年中国政府工作报告提出，今年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性。

央行行长周小川则在近日表示,应大力发展资本市场、保险市场，改变M2/GDP(国内生产总值)上升的局面。(完)

(发稿 谢衡/张胜男; 撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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