人行重启央票需求 货币政策放松预期落空

* 外围降息，但中国央行时隔近一年半后重启央票需求

* 对冲过多流动性及满足机构投资需求或是主因

* 货币政策放松预期落空，但仍有可能维持中性

* IRS早盘应声小涨，现券卖盘亦增加

作者 李宏薇

路透上海5月8日 - 进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。

业内人士认为，不论明日公开市场央票是否发行，央行此举明确释放出继续合理调控流动性的意图，以回笼人民币升值等导致的过多资金流入。另外，仅凭央票是否重启，目前还不能断言货币政策就此收紧，不排除增加调节工具，而仍维持政策中性的可能。

业内人士周三透露，在时隔近一年半后，中国人民银行公开市场首次重启央票申报需求，期限三个月；同时仍保留了28天期正回购这一回笼流动性的操作工具，近期一直报而未发的逆回购需求则引退。

对央票需求重启，广发银行资深交易员颜岩认为，“看来央行是要继续之前的回笼操作，至少政策方向是不会主动放松的。”

上周日(5日)午后，市场曾一度盛传中国央行可能于当日宣布上调存款准备金率并下调基准利率；并有分析指出，此举是为应对中央政治局此前提出的“稳住宏观、放活微观”的精神。中金公司报告也指，经济增长下行风险，以及债市监管风暴对地方融资平台扩张限制，加大货币政策放松压力，但短期内明显放松可能性小。

在公开市场意外传出上报央票需求消息后，反应灵敏的人民币利率互换(IRS)市场早盘应声上涨，幅度约2-3个基点(bp)；现券市场则卖盘有所增加，收益率随后有微幅上行。

“央票(可能重启)啊。”北京一银行交易员解释IRS上涨原因时如此表示。

另一银行交易员指出，5月以来欧洲、澳洲央行先后降息，外部经济体不断出台宽松政策，致中国面对的热钱流入压力增大。结合此前外管局发文加强外汇资金流入管理，是次重启央票需求或和回收由此引发的过多流动性有关。

澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。而上周四欧洲央行(ECB)亦将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

**货币政策或仍注重数量调节功能**

业内人士认为，就目前中国经济形势和此前官方言论分析，重新申报央票需求，在最大程度减弱货币政策放松的同时，仍不排除其维持中性，继续以数量调节为主的可能。

招商银行金融市场部固定收益分析师刘俊郁认为，央票可能重启虽然意味着政策不会再松，但说就此收紧亦为时过早，“数量型调节吧。”

北京另一银行交易员也表示，央票作为公开市场操作的手段之一，和正/逆回购一样可以调节市场流动性。而且三个月品种期限不长，可以说是一个比较中性的手段。

从全球经济和货币政策的共性方面考虑，上海一券商分析师认为，央票需求的重启，应只是针对海外流动性，“在全球放松背景下，中国不应该紧缩，所以只能是针对热钱，重新筑池子。”

中国央行此前公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

颜岩进一步指出，央票发行已缺席一年多，是次央票重新申报需求，对市场机构来说，相比同期限回购更有吸引力；具体到对市场流动性的影响，应该不大，因5/6月属于季节性流动性紧张时期，预计央行即使重启央票，在量上应有所控制。但债券收益率上行的动力更强，尤其是中短端。

虽然目前仅从报需求还不能确定明日三个月是否最后会重新“面世”，但就路透了解到的情况看，有部分大型银行已有参与明日央票发行意愿，成行可能性很大。

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年末。进入2012年后，公开市场一直未发央票，而仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳。

央行公开市场周二进行了550亿元的28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。上周公开市场正回购操作量与到期量持平。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。今年春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，逆回购多询而未发。(完)

(审校 张喜良)

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