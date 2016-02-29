中国央行四个多月来再度普降存准率0.5个百分点 稳经济宽松货币仍是必选（更新版）

(新增更多评论)

路透北京2月29日 - 时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。分析人士指出，在人民币汇率相对稳定之际适时降准，释放流动性对冲外汇占款下降，同时也利于稳经济增长，而年内仍有持续降准可期。

中国央行周一决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

此次下调之后，中国存款准备金率为17%。

“货币政策全面放松只会迟到不会缺席。无论汇率如何，无论短期放多少银子。逻辑是经济很差。外部环境只是次要矛盾，主要决定变量还是增长与稳定。”中信建投证券宏观债券首席分析师黄文涛表示，预计全年降准5次以上的判断未改变。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇则称，这周每天都有巨量的逆回购到期，要么续做，要么对冲，央行采取下调存准率来对冲。一方面告诉大家以国内货币政策独立性为主，需要降准降息会毫不犹豫，另一方面确实会加大人民币贬值压力，但这本身不能两全。

“供给侧管理要释放风险，要有人付代价，宽松货币是不容置疑，还是觉得全年1-2次降息，还有5次降准。汇率弹性增加是大概率的，短期还有贬值压力。”他称。

中国央行上周称，鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整；中国正在完善货币政策框架，逐步从数量型调控为主转向价格型调控为主；对于可能的经济下行风险，目前中国仍有一定的货币政策空间和多种货币政策工具。

央行行长周小川此前表示，货币政策用得太多，效应会递减。不要寄予货币政策过高期望值，要更多使用财政政策和结构性改革政策；利率会在货币政策转向价格型工具过程中起到重要作用；目前，利率走廊还在建设过程中，走廊中间值更多依靠公开市场操作。 （完）