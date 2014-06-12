分析：人行连五周净投放 政策合力营造半年末乐观钱景

路透上海6月12日 (作者 边竞) - 为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

市场人士并认为，货币政策定向宽松的基调已基本确立，但在宏观政策仍将结构调整作为重要任务，以及经济形势未现进一步恶化趋势的情况下，货币政策大规模放松的空间依旧有限，根据经济变化采取相应的微刺激仍是接下来的主要政策取向。

“6月敏感，央行觉得稳健点好，”广发银行高级交易员颜岩称。

北京一大型券商分析师谈到，下周定向降准将释放700-800亿元人民币，加上最近陆陆续续有一些再贷款投放，总的来讲，半年末不会看到很明显的冲击。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点；这是央行在不到两个月的时间内再次定向降准。

央行公开市场本周仍仅进行28天期正回购操作，周二和周四的操作量均为400亿元，中标利率持稳在4.00%。本周净投放1,040亿元，较上周的730亿元增逾四成。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nuq99v

**微刺激频频增强市场信心**

除了在公开市场延续温和的态度外，央行近期在定向降准以及再贷款等微刺激政策方面动作频频，市场信心因此进一步增强。

两位消息人士上周五透露，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，“这么多小的刺激（政策）堆积起来的话，效果跟全面放松也差不多了吧，昨天又出了一个（外贸支持）政策，政策出的频率很高啊。

中国央行周三晚间发布了支持外贸稳定增长的多项举措，包括进一步拓宽企业融资渠道，积极发展融资租赁，简化跨境贸易和投资人民币结算业务流程等。

他谈到，后续微刺激政策应该还有进一步操作空间，但推出的速度可能还是要看经济表现，如果经济数据转好，可能节奏就会放慢。

前述券商分析师指出，综合考虑定向降准和再贷款的影响，投放资金至多两三千亿元，距离全面降准的规模还有一定差距，“但实际效果来看，放多少钱还是其次的，更多的是央行给出的一个态度和（增强）市场信心的问题。”

不过他认为，目前全面降准等大幅放松政策的时机未到，因为总体经济格局仍是产能过剩，政策方向是希望资金定向的流动，而不是再次全方位扩张；如果全面降准，不能解决结构的问题，反而会加剧产能过剩的状态。

他表示，政策效果肯定会陆续看到一些，6月份的数据可能会更明显一些，但最主要是持续性的问题，特别是三季度的数据，因为目前市场对经济复苏的疑虑还是比较强。

中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。

**政策合力保障，安度半年末考验不难**

去年"6.20"钱荒造成的剧烈冲击还历历在目，转眼间半年末又将来临，但在央行公开市场未雨绸缪提前准备，以及定向降准等微刺激的合力保障下，资金面安度半年末时点考验的难度不大。

上述券商分析师指出，有了去年钱荒的经验，今年从监管机构到市场都准备的比较充分，公开市场此前几周已提前投放出较多资金，银行也都早做准备，“比如说有些行跨月的钱不怎么出，先（保证）自己用。”

他认为，月末资金面多少可能会有一点波动，但程度会相对温和，比如七天回购利率上升几十个基点，在季度末，这一幅度也属于较为正常的水平，只要不超过4%。

华东一银行交易员则谈到，尽管今日跨月资金价格明显上行，但实际资金供给情况并不少，需求方对高价并不认可，导致成交量偏小，而实际上很多银行此前已开始准备跨月资金，“可能有一周的时间了吧，一个月（回购）的成交量一直很高，多的时候一天200-300亿。”

她还表示，近期不少银行在非标资产到期后，为了控半年末的指标，很大部分到期后不再续做，这样的话就会释放出来一些钱，然后月底存款肯定也会上来，这些都是看得到的对资金正面影响因素。

“两方面，一个是央行也有意放松；另一个大家心里不放心，还在做跨月的准备。这样的话，应该是没什么问题了。”她称。

刘东亮亦指出，目前流动性预期比较好，6月末应该能平稳度过，尽管未来两周公开市场到期资金缩量，但央行仍会相机而动，包括重启逆回购操作等。

据路透统计，未来两周公开市场到期资金投放量将明显减少，分别为650亿元和300亿元。

而本周公开市场有1,840亿元资金到期投放，全部为正回购；上周到期量为1,430亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 400

(周四) 400

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,840

逆回购到期 --

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净投放 1,040 (完)

(审校 张喜良)

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