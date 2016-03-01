中国货币政策主要针对国内经济目标 资本流动不是主导因素--人行副行长

路透杭州3月1日 - 中国央行副行长陈雨露周二表示，中国货币政策主要还是针对国内的经济目标，当然也会关注跨国资本流动的因素。

他在杭州举行的中美央行对话间隙接受路透采访时并强调，现在跨国资本流动不是影响中国货币政策的主导因素。

陈雨露并独家对路透表示，外汇储备安全下限，从理论上讲通常是保持三个月的进口量，“中国历史上比三个月下限要低得多的时期都有过，我们都走过来了，现在我们并不担心（外汇储备不足）”。

对于一些发达国家启动的负利率货币政策，他认为，发达经济体在采取负利率政策时要考虑对新兴市场国家的影响，从整个新兴市场国家的经济和金融稳定考虑；不过，主要经济体的负利率政策是“非常态”，是应对现在全球经济周期的一个特殊政策 ，不可能长期存在下去。

中国央行周一决定，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。（完）