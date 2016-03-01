中国货币政策主要针对国内经济目标 资本流动不是主导因素--人行副行长

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透杭州3月1日 - 中国央行副行长陈雨露周二表示，中国货币政策主要还是针对国内的经济目标，当然也会关注跨国资本流动的因素。
他在杭州举行的中美央行对话间隙接受路透采访时并强调，现在跨国资本流动不是影响中国货币政策的主导因素。
陈雨露并独家对路透表示，外汇储备安全下限，从理论上讲通常是保持三个月的进口量，“中国历史上比三个月下限要低得多的时期都有过，我们都走过来了，现在我们并不担心（外汇储备不足）”。
对于一些发达国家启动的负利率货币政策，他认为，发达经济体在采取负利率政策时要考虑对新兴市场国家的影响，从整个新兴市场国家的经济和金融稳定考虑；不过，主要经济体的负利率政策是“非常态”，是应对现在全球经济周期的一个特殊政策 ，不可能长期存在下去。
中国央行周一决定，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。（完）
(发稿 李铮；撰写 李贺；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)