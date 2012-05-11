人行首次公布月度跨境贸易人民币结算量 4月为1,962亿元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月23日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.67%，低于上交易日收盘的17.81%。
路透香港5月11日电---中国人民银行周五公布,4月跨境贸易人民币结算业务额为1,962亿元人民币.
这是央行首次公布月度跨境贸易人民币结算量.
央行并称,4月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,355亿元和607亿元.
当月对外直接投资(ODI)、外商直接投资(FDI)分别为93亿元和124亿元.
央行此前公布数据显示,今年第一季度跨境贸易人民币结算量为5,804亿元,而去年全年为2.08万亿元.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.67%，低于上交易日收盘的17.81%。
路透北京2月23日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，1月人民币全球支付额环比下滑2.83%，在国际支付中的使用占比为1.68%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降2.55%。
路透北京/新加坡2月23日 - 中国对液化天然气(LNG)需求激增，让业界寄望造成价格大跌的供应过剩将比最初预期提前结束。