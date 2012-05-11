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中国财经 | 2012年 5月 11日 星期五 16:56 BJT

人行首次公布月度跨境贸易人民币结算量 4月为1,962亿元

路透香港5月11日电---中国人民银行周五公布,4月跨境贸易人民币结算业务额为1,962亿元人民币.

这是央行首次公布月度跨境贸易人民币结算量.

央行并称,4月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,355亿元和607亿元.

当月对外直接投资(ODI)、外商直接投资(FDI)分别为93亿元和124亿元.

央行此前公布数据显示,今年第一季度跨境贸易人民币结算量为5,804亿元,而去年全年为2.08万亿元.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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