中国央行报告：实施宏观审慎评估体系MPA 更好维护金融体系稳健运行

路透上海2月6日 - 中国央行周六发布2015年第四季度货币政策执行报告，并以专栏形式介绍了宏观审慎评估体系（MPA）的发展、构成以及积极意义。

央行称，从2016年开始将差别准备金动态调整机制“升级”为MPA，更能适应经济金融形势变化，可以更好的维护金融体系稳健运行，引导金融机构加强自我约束和自律管理。

以下是该专栏《将差别准备金动态调整机制“升级”为宏观审慎评估体系（MPA）》的全部内容：

根据中央有关部署并结合G20、金融稳定理事会（FSB）对国际金融危机教训的总结，中国人民银行从2009年中开始研究强化宏观审慎管理的政策措施，并于2011年正式引入差别准备金动态调整机制，其核心内容是金融机构适当的信贷增速取决于经济增长的合理需要及其自身的资本水平。实施五年来，该机制在加强宏观审慎管理、促进货币信贷平稳增长、维护金融体系稳健方面发挥了重要作用。

当前，中国经济正处于“三期叠加”阶段，防范金融风险的形势更加复杂。随着金融创新快速发展，资产负债类型更为多样，仅盯住狭义贷款越来越难以有效实现宏观审慎政策目标。此外，继续推进利率市场化改革、人民币汇率形成机制改革等也对宏观审慎管理能力提出了更高要求。

需要进一步完善宏观审慎政策框架，使之更有弹性、更加全面、更有效地发挥逆周期调节作用和防范系统性风险。鉴此，中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系（Macroprudential Assessment，MPA），并从2016年开始实施。

MPA并不是一个全新的工具，而是对原有差别准备金动态调整机制的进一步完善，是其“升级版”。MPA继承了对宏观审慎资本充足率的核心关注，保持了逆周期调控的宏观审慎政策理念，在此基础上适应经济金融形势变化，借鉴国际经验，将单一指标拓展为七个方面的十多项指标，将对狭义贷款的关注拓展为对广义信贷的关注，兼顾量和价、兼顾间接融资和直接融资，由事前引导转为事中监测和事后评估，建立了更为全面、更有弹性的宏观审慎政策框架，引导金融机构加强自我约束和自律管理。

MPA从七大方面对金融机构的行为进行多维度的引导。

一是资本和杠杆情况，主要通过资本约束金融机构的资产扩张行为，加强风险防范。重点关注宏观审慎资本充足率与杠杆率，其中宏观审慎资本充足率指标主要取决于广义信贷增速和目标GDP、CPI增幅，体现了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期资本缓冲、系统重要性机构附加资本等宏观审慎要素，杠杆率指标参照监管要求不得低于4%。未来待相关管理标准明确后，还将考虑纳入总损失吸收能力（TLAC）等指标。

二是资产负债情况，适应金融发展和资产多元化的趋势，从以往盯住狭义贷款转为考察广义信贷（包括贷款、证券及投资、回购等），既关注表内外资产的变化，也纳入了对金融机构负债结构的稳健性要求。

三是流动性情况，鼓励金融机构加强流动性管理，使用稳定的资金来源发展资产业务，提高准备金管理水平，并参照监管标准提出了流动性覆盖率的要求。

四是定价行为，评估机构利率定价行为是否符合市场竞争秩序等要求，特别是对非理性利率定价行为作出甄别，体现了放开存款利率上限初期对利率市场竞争秩序和商业银行定价行为的高度重视。

五是资产质量情况，鼓励金融机构提升资产质量，加强风险防范。其中包括对同地区、同类型机构不良贷款率的考察。

六是跨境融资风险情况，从跨境融资风险加权余额、跨境融资的币种结构和期限结构等方面综合评估，以适应资金跨境流动频繁和跨境借贷增长的趋势，未雨绸缪加强风险监测和防范。

七是信贷政策执行情况，坚持有扶有控的原则，鼓励金融机构支持国民经济的重点领域和薄弱环节，不断优化信贷结构。根据宏观调控需要和评估实施情况，中国人民银行将对评估方法、指标体系等适时改进和完善，以更好地对金融机构的经营行为进行评估，引导金融机构加强审慎经营。

下一步，中国人民银行将按照“稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境”的总体要求，组织实施好宏观审慎评估（MPA）工作，引导商业银行加强流动性和资产负债管理，引导货币信贷和社会融资规模合理增长，加强系统性金融风险防范，提高金融服务实体经济效率。（完）