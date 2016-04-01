分析：中国央行本周小幅净投放 维稳操作应对季末MPA大考

作者 吴芳

路透上海4月1日 - 中国央行公开市场本周逆回购操作逐日加码，以缓和季末MPA(宏观审慎评估体系)考核首秀造成的资金面紧势；不过，全周仅实现小幅净投放，监管层在维稳同时，仍保持稳健偏中性的政策基调。

分析人士并认为，美联储加息步伐放慢减缓中国货币政策压力，但国内通胀压力不减及经济基本面难言企稳，叠加4月资金面因缴税等扰动仍不乐观，两相权衡之下令宽松政策的出台愈发谨慎，短期预计仍需依赖公开市场、MLF(中期借贷便利)等工具相机操作。

“(季末资金面紧张)可以理解为MPA框架下一次压力测试，大考之后(净投放)给市场吃个定心丸，表明央妈还在，”东兴证券固定收益分析师郑良海说。

他并解释称，季末银行本身出资偏谨慎，对于MPA新政策机构心里也没底，加之监管层也在着力降杠杆，所以央行的投放力度相对仍属中性。

中国央行自2016年起采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。

本周仍每日进行的七天逆回购操作从周一的350亿元逐级加码至今日的1,400亿，利率续持稳于2.25%；本周虽实现连三周净投放，但规模从上周的1,800亿元剧减至150亿元。据路透统计，本周共有3,800亿元逆回购到期，央票最早在今年7月才陆续开始有到期。

“央行还是没那么想让资金面收紧的，毕竟要传递资金稳定的预期，”第一创业固定收益分析师沈弼凡认为，央行可能是想在MPA第一次实行的时候进行一些压力测试，以便今后MPA的监管框架能够更有效。

他并表示，4月资金面仍不乐观，但央行政策也不会很宽松。不过由于基础货币增长较慢，加上银行超储率偏低，降准步伐虽料放缓但仍不会缺席。

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**宽松基调难改**

中国最新公布的PMI数据显示经济改善迹象，但基本面仍难言企稳，因此仍需货币政策稳健宽松提供支撑；但在通胀高企仍为掣肘、监管层控制机构加杠杆等背景下，预计政策基调仍偏中性。

美联储主席叶伦周二表示，全球风险预计对美国不会产生严重影响，但美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。

郑良海认为，未来货币政策总体还是会维持宽松，但显然通货膨胀给了一定压力，而且美加息预期下降，人民币汇率短期企稳，资金外流压力也在降低，外汇占款负值规模会继续收缩。目前平稳跨季后，降准短期可能性降低，但长期看必要性仍难消除。

他指出，最制造业新PMI数据向好，但主要是受3月以来的房地产政策及季节性因素带动，基本面仍为弱企稳格局，因为官方PMI刚过临界点，财新PMI还在50以下，“宏观经济走势稍有不慎，二季度之后掉头下行的风险还是很大。”

中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个月和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。

而对于未来资金面预期，华创证券债券研究报告认为，进入4月资金面不宜过度乐观，流动性收紧因素主要包括：上旬存款准备金调整补缴规模较大，中旬5,510亿MLF到期，以及下旬的财政存款上缴。

“公开市场还是以稳为主吧，天天见对冲，还有MLF续做，”上海一银行交易员表示，未来应该对逆回购操作的依赖性还是很大，但估计央行也不会放太多以避免机构放杠杆。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 350

（周二） 600

（周三） 600

（周四） 1,000

（周五） 1,400

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 1,300 ）

（周二） 800

（周三） 800

（周四） 600

（周五） 300

SLO到期 --

净投放 150 (完)