中国央行：宏观审慎政策框架升级至MPA 关注广义信贷注重统筹监管（更新版）

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路透北京12月29日 - 中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，而宏观审慎资本充足率是其核心。

央行网站周二刊登新闻稿并称，MPA体系将债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入广义信贷中。此外，利率定价行为是重要考察方面，以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平。

“央行的宏观审慎政策架构宣布升级，这是多年的梦想照进现实，”九州证券全球首席经济学家邓海清认为，自2013年货币执行报告中第一次提出宏观审慎框架直到今日进入操作层面，背后逻辑是2008年金融危机后，各国政府均意识到，央行作为最终贷款人需要监管权利的匹配，只有货币政策权但没有监管权是单腿走路。

中金公司最新报告认为，中国引入MPA体系，为下一步金融监管制度改革奠定了基础。该体系共包括资本与杠杆、流动性、资产质量等七大方面，央行获得更多宏观审慎监管的权限。金融危机后，央行作为最后贷款人在宏观审慎监管中处于核心地位。

中国央行表示，为进一步完善宏观审慎政策框架，更有效地防范系统性风险，发挥逆周期调节作用，并适应资产多元化的趋势，从2016年起将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”。

**央行监测口径扩大**

中国央行强调，MPA体系更为全面、系统，重点考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面，并从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，将债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入其中。

邓海清认为，央行框架转型包括三个层次，一是从数量型调控到价格型调控，二是从间接融资为主到直接融资为主，三是从监管商业银行到监管全口径金融机构。央行此次明确MPA核心“从差别准备金动态调整和合意贷款升级为宏观审慎评估体系”。

值得注意的是，差别准备金动态调整和合意贷款的监管对象是商业银行，而央行并未提商业银行，反而使用了“金融机构”这一用词，“我们猜测升级之后的MPA的监管对象已经变为了全口径的金融机构，央行主导的统筹监管取得重大进展。”邓海清称。

华泰证券宏观团队最新点评认为，新的体系不意味着货币政策的风向转变，料货币政策不会过度宽松，但适度的宽松政策仍为必须，2016年央行仍将继续施用降息降准来对冲输入性通缩和资本外流引发流动性收紧的问题。

**监管行为市场化有利于中小银行**

市场人士认为，在合意贷款规模和贷存比监管取消后，MPA体系的引入增强了宏观调控的市场化程度。

中国是以商业银行为主导的金融体系，商业银行承担着由金融向实体“输血”的功能。华泰证券认为，在经济下行、不良贷款率上升时，如果单纯看资本充足率、单纯考核银行不良率，会导致商业银行对信贷提高风险溢价，形成“经济紧缩——信贷紧缩”的循环。

“央行使用宏观审慎的手段，对大银行等机构实行逆周期管理，保证适度宽松的流动性，同时防止可能发生的流动性危机。”华泰认为。

中金公司则表示，MPA监管将会让资本充足率较高的中小银行处于相对有利的位置。在整体信贷需求不足的情况下，资产能力的重要性更加明显。

央行指出，MPA体系将重点考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面，按每季度的数据进行事后评估，同时按月进行事中事后监测和引导，在操作上更多地发挥了金融机构自身和自律机制的自我约束作用。

兴业证券首席经济学家鲁政委，在这一套宏观审慎监管框架下，稳健发展的金融机构最终能获得更快发展、更容易脱颖而出，避免了早期被恶性竞争带来的非理性竞争中，但同时，MPA亦给央行的管理和工作量带来了更高要求，未来这些细化指标如何真正落地成为值得关注的方面。

央行并重申，下一步将实施好稳健的货币政策，不断完善宏观审慎政策框架，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，防范系统性金融风险。（完）

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