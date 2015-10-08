中国央行9月向国开行提供抵押补充贷款521亿元 未进行MLF和SLF操作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月8日 - 中国央行周四公布，9月向国家开发银行提供抵押补充贷款(PSL)521亿元人民币，利率为2.85%；9月末抵押补充贷款余额为9,589亿元。该利率水平与8月PSL操作持平。
央行并公告称，9月银行体系流动性合理充裕，当月未开展中期借贷便利(MLF)操作；9月末中期借贷便利余额为4,900亿元。
此外，根据货币市场流动性总体情况，央行9月亦未开展常备借贷便利(SLF)操作，期末常备借贷便利余额为0。
今年4月末中国人民银行SLF操作余额清至零，此后一直未有操作。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前九个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,758亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。