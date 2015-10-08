中国央行9月向国开行提供抵押补充贷款521亿元 未进行MLF和SLF操作

路透上海10月8日 - 中国央行周四公布，9月向国家开发银行提供抵押补充贷款(PSL)521亿元人民币，利率为2.85%；9月末抵押补充贷款余额为9,589亿元。该利率水平与8月PSL操作持平。

央行并公告称，9月银行体系流动性合理充裕，当月未开展中期借贷便利(MLF)操作；9月末中期借贷便利余额为4,900亿元。

此外，根据货币市场流动性总体情况，央行9月亦未开展常备借贷便利(SLF)操作，期末常备借贷便利余额为0。

今年4月末中国人民银行SLF操作余额清至零，此后一直未有操作。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前九个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,758亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)