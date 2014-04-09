德银首席中国经济学家马骏将赴中国央行研究局任职

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透香港4月9日 -路透周三获知的内部备忘录显示，德意志银行(DBKGn.DE)大中华区首席经济学家马骏将离职，前往中国央行担任央行研究局首席经济学家。
马骏以其对中国经济成长前景的乐观立场而知名。
德意志银行发言人拒绝对此置评。未能立即联络到马骏和中国央行发表评论。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。