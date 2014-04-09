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职场管理 | 2014年 4月 9日 星期三 14:16 BJT

德银首席中国经济学家马骏将赴中国央行研究局任职

路透香港4月9日 -路透周三获知的内部备忘录显示，德意志银行(DBKGn.DE)大中华区首席经济学家马骏将离职，前往中国央行担任央行研究局首席经济学家。

马骏以其对中国经济成长前景的乐观立场而知名。

德意志银行发言人拒绝对此置评。未能立即联络到马骏和中国央行发表评论。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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