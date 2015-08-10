中国央行：今年11月12日起发行第五套人民币100元纸币 防伪技术更先进

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月10日 - 中国央行周一宣布，将于今年11月12日起发行2015年版第五套人民币100元纸币，发行后与同面额流通人民币等值流通。
央行网站新闻稿显示，2015年版第五套人民币100元纸币在保持2005年版第五套人民币100元纸币规格、正背面主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文和汉语拼音行名、民族文字等不变的前提下，对票面图案、防伪特征及其布局进行了调整。
新闻稿并称，人民币正面图案中，票面中部增加光彩光变数字“100”，其下方团花中央花卉图案调整为紫色；取消左下角光变油墨面额数字，调整为胶印对印图案，其上方为双色横号码；正面主景图案右侧增加光变镂空开窗安全线和竖号码；右上角面额数字由横排改为竖排，并对数字样式进行了调整。
背面图案则取消了右侧全息磁性开窗安全线和右下角防复印图案；调整了面额数字样式、票面局部装饰图案色彩和胶印对印图案及其位置；票面年号改为“2015年”。（完）
欲览详情，请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
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