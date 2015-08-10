中国央行：今年11月12日起发行第五套人民币100元纸币 防伪技术更先进

路透北京8月10日 - 中国央行周一宣布，将于今年11月12日起发行2015年版第五套人民币100元纸币，发行后与同面额流通人民币等值流通。

央行网站新闻稿显示，2015年版第五套人民币100元纸币在保持2005年版第五套人民币100元纸币规格、正背面主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文和汉语拼音行名、民族文字等不变的前提下，对票面图案、防伪特征及其布局进行了调整。

新闻稿并称，人民币正面图案中，票面中部增加光彩光变数字“100”，其下方团花中央花卉图案调整为紫色；取消左下角光变油墨面额数字，调整为胶印对印图案，其上方为双色横号码；正面主景图案右侧增加光变镂空开窗安全线和竖号码；右上角面额数字由横排改为竖排，并对数字样式进行了调整。

背面图案则取消了右侧全息磁性开窗安全线和右下角防复印图案；调整了面额数字样式、票面局部装饰图案色彩和胶印对印图案及其位置；票面年号改为“2015年”。（完）

欲览详情，请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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