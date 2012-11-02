人行称下一阶段重在保持货币环境的稳定

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月2日电---中国人民银行周五发布报告称,下一阶段重在保持货币环境的稳定,并保持合理的市场流动性,引导货币信贷和社会融资规模平稳合理增长.
央行第三季度货币政策执行报告指出,要进一步提高货币政策的有效性,着力优化信贷资源配置,缓解信贷资金供求结构性矛盾,切实强化金融服务实体经济的功能.
"把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件."报告称.
同时,稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性.
央行认为,当前物价形势总体较为稳定,未来走势取决於国内外环境和总需求状况.
此外,还要继续加强对地方政府融资平台公司贷款、金融机构表外业务和房地产金融的风险监测与管理.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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