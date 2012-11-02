人行称下一阶段重在保持货币环境的稳定

路透北京11月2日电---中国人民银行周五发布报告称,下一阶段重在保持货币环境的稳定,并保持合理的市场流动性,引导货币信贷和社会融资规模平稳合理增长.

央行第三季度货币政策执行报告指出,要进一步提高货币政策的有效性,着力优化信贷资源配置,缓解信贷资金供求结构性矛盾,切实强化金融服务实体经济的功能.

"把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件."报告称.

同时,稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性.

央行认为,当前物价形势总体较为稳定,未来走势取决於国内外环境和总需求状况.

此外,还要继续加强对地方政府融资平台公司贷款、金融机构表外业务和房地产金融的风险监测与管理.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。