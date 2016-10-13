中国央行开展非银行支付机构专项整治 建立客户备付金集中存管制度

路透北京10月13日 - 中国央行周四宣布开展非银行支付机构风险专项整治工作，重点内容包括建立支付机构客户备付金集中存管制度，逐步取消对支付机构客户备付金的利息支出，规范支付机构开展跨行清算行为。

央行官网发布新闻稿称，将开展支付机构客户备付金风险和跨机构清算业务整治以及无证经营支付业务整治，以促进支付服务市场快速发展，提升支付行业的服务质量和效率。

“目前支付机构将客户备付金以自身名义在多家银行开立账户分散存放，...既不利于对客户备付金进行有效监测，也存在被支付机构挪用的风险。”央行负责人表示，要求支付机构将客户备付金统一缴存央行或符合要求的商业银行，有助于加强账户资金监测，防范资金风险，切实保护客户合法权益。

他并称，中国支付清算协会正组织支付机构，按照“共建、共有、共享”原则共同发起筹建非银行支付机构网络支付清算平台，旨在为支付机构提供统一、公共的资金清算服务，纠正支付机构违规从事跨行清算业务，改变目前支付机构与银行多头连接开展业务的情况。

央行表示，对违规商业银行和支付机构开展责任追究。对无证机构的查处将根据业务规模、社会危害程度、违法违规性质和情节轻重分类施策。对于业务量小、社会危害程度轻、能够积极配合监管部门行动的无证机构，可给予整改期，限期整改不到位的，依法予以取缔；对于业务规模较大、存在资金风险隐患、不配合监管部门行动的无证机构，依法取缔。（完）

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