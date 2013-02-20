去年非现金支付业务增速放缓--央行

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透北京2月20日 - 中国央行周三公布2012年支付体系运行总体情况报告称,去年全国非现金支付业务增速放缓,票据、银行卡等业务增速均出现不同程度的下降或放缓.
2012年,全国共办理非现金支付业务411.41亿笔,金额1,286.32万亿元人民币,分别较上年增长21.6%和16.5%,增速分别放缓0.5个百分点和5.5个百分点.
其中,票据业务量小幅下降.2012年,全国共发生票据业务7.84亿笔,金额296.37万亿元,较上年分别下降7.4%和1.6%,日均业务214.79万笔、金额8,119.73亿元.
截至2012年末,全国累计发行银行卡35.34亿张,较上年末增长19.8%,增速放缓2.3个百分点.其中信用卡累计发卡量为3.31亿张,较上年末增长16.0%,增速放缓8.3个百分点.
报告并称,信用卡逾期半年未偿信贷总额146.59亿元,较上年末增加36.28亿元,增长32.9%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.3%,占比回落0.1个百分点.(完)
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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