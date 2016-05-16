焦点：中国央行摸底银行不良贷款真实性 防风险稳定金融体系

路透上海5月16日（作者 李铮） - 中国经济步入“L型”增长期，银行业不良贷款双升已然成为新常态。继银监会早前发文规范银行信贷资产收益权转让业务以压缩出表和套利空间，为提高监管指标真实度以防控风险，央行正在对银行业不良贷款真实性进行摸底评估。

业内人士指出，经济发展前景不乐观导致银行隐藏不良资产成为隐忧，一方面央行力推的宏观审慎监管框架着眼于整个金融体系的稳定，另一方面防风险工作操之过急增加经济下行压力，所以从监管的角度，需要及时真实了解银行资产质量的风险敞口，以防范和缓释风险。

两位消息人士周一透露，央行金融稳定局正在摸底评估银行业不良贷款的真实性，查正常类和关注类贷款中有无隐藏不良资产、是否存在将问题资产从表内偷挪至表外，行政性干预以及调整还款计划是否合理等情况，是次摸底从4月下旬持续到5月底，央行地方分行金融稳定处会抽查和现场检查，出具评估报告，并要求自查整改。

一位政策性银行人士坦言，是否存在行政性干预对政策性银行来说“很为难”，因大多项目是以政府融资平台和公共基础设施建设为主，合作方基本上是政府或其子公司，“项目出现还款能力不足，拉上政府协调，调整还款计划做展期，不降为不良贷款的情况肯定存在，这算有政府干预的性质在里头吧。”

该人士并表示，部分信贷资产在操作过程中跟地方银监部门有做过沟通，银监的态度是不能一刀切，不允许企业出现问题马上抽贷，但人行要求的是严格按照贷款分类要求做。

有外资银行高管认为，央行一直强调宏观审慎监管，资产质量也是MPA考核体系的一项内容，从整个金融体系稳定角度看，评估不良贷款真实性是必要的正常举动。

不过，客观而言，自2011年初以来，银行不良贷款余额持续增加，信托、债券、理财产品等不时出现兑付危机事件，金融行业风险正在上升。尽管地方政府债务、房地产、产能过剩行业、影子银行等各个领域的风险总体可控，但这些风险相互关联，处理不当，可能会互相强化，很难说是完全可控的。

中国经济改革研究基金会国民经济研究所王小鲁接受路透专访时就表示，中国经济当前面临的最大危险不是短期增长率低，而是越来越大的金融风险。防范未来金融危机是中国宏观调控的头等大事，这需要货币政策真正回归稳健，防止信贷过快扩张，并在几年内切实把杠杆率降下来。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其评论。

人民日报早前刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。明确了股市、汇市、楼市的政策取向，即回归到各自的功能定位，尊重各自的发展规律，不能简单作为保增长的手段。对各类金融市场存在的风险隐患，监管部门要密切配合，摸清情况，做好预案。

**平衡稳增长与防范金融系统性风险**

由于部分贷款被强制延期、以“应收账款”等名义经手的通道业务的存在、贷款分类规范应用不一致、以及表外融资大幅增长，真实的不良贷款率很可能远高于官方公布的数字，这一情况在业内已是普遍共识。

民生证券宏观分析师朱振鑫在其报告中指出，一场债务的奇幻漂流已经开始，企业甩给银行，银行甩给资产管理公司，资产管理公司甩给政府，政府甩给央行。每一步的目的都是为了消化，但最后可能只是转移而已。所以，央行充当最后贷款人可能成为不可避免的结局。

“一开始，银行里谁都不想背这些坏账，尤其是基层支行，大多数人选择睁一只眼闭一只眼，等待自己调离，让后人来处理这些烫手山芋。于是，本应成为坏账的债务并没有被划为‘不良贷款’，而是被纳入关注类贷款，或者干脆就隐藏在正常贷款里。”他称。

实际上，不论是目前市场上已出现的银行通过券商定向资管计划和收益互换协议为不良资产出表对接银行理财资金，还是银行在体外成立某种实体，借入资金购买自身的不良资产来出表。这些操作模式实际上根本没有解决问题，只是修饰账面。

一股份制银行宏观分析师刘枫认为，央行作为货币政策的制定者，关注的是金融体系实质性风险到底多大，以决定是宽松还是紧缩，毕竟最终需要兜底是央行，MPA不同于以前单纯管信贷规模，当前银行业务模式太丰富，央行需要通过全方位考核指标来了解整个金融体系风险。

刘枫并表示，随着人民币国际化战略的稳步推进，货币政策溢出效应显现，对央行来说挑战更大，需要兼顾的因素更大，“它需要考虑兜底释放的货币，如果风险很大，后果是什么？有可能引发人民币贬值，这样的风险能不能承受。”

另一位不愿具名的专家指出，央行最近多次强调货币政策既要支持稳增长，又要防范宏观风险，总体上，金融风险还会进一步暴露。去年年中以来，防风险工作操之过急，增加了经济下行压力，因此，及时摸清情况，做好风险防范和缓释工作是正确的监管思路。

央行一季度货币政策执行报告指出，下一阶段货币政策操作思路的重要一环是完善宏观审慎政策框架，有效防范和化解系统性金融风险，切实维护金融体系稳定；进一步加强金融风险监测和重点领域风险排查，关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险。

银监会数据显示，一季度末，商业银行不良贷款继续双升，不良贷款余额13,921亿元人民币，较上季末增加1,177亿元，不良贷款率1.75%，较上季末升0.07个百分点；商业银行正常贷款余额78.3万亿元，其中正常类贷款余额75.1万亿元，关注类贷款余额3.2万亿元。（完）