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中国财经 | 2016年 11月 1日 星期二 16:34 BJT

中国央行10月对金融机构开展SLF操作7.12亿元 MLF操作7630亿元

路透北京11月1日 - 中国央行周二公布，10月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共7.12亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作7,630亿元。

央行网站公告显示，10月SLF操作中，期限隔夜2.12亿元、七天5亿元，利率分别为2.75%、3.25%；当月MLF操作中，期限6个月4,515亿元、1年期3,115亿元，利率分别为2.85%、3.0%。

央行10月还对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行净增加抵押补充贷款共511亿元，10月末抵押补充贷款余额为19,756亿元。

数据显示，10月末SLF余额为5亿元, 高于9月末的4亿元；10月收回到期中期借贷便利5,575亿元，10月末中期借贷便利余额为21,118亿元，高于9月末的19,063亿元。

央行表示，在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

央行9月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.52亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作2,750亿元。

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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