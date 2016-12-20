综述：中国央行将表外理财纳入MPA管理 遏制短债长投坚定“去杠杆”

作者 马蓉/孙琦子

路透香港/北京12月19日 - 针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

两位消息人士周一稍早透露，商业银行已于近日接到通知，中国央行将自明年一季度起，正式将表外理财等纳入广义信贷指标范围。央行并要求金融机构年末保持表外理财业务平稳有序增长，避免冲时点行为。

中国金融时报网站稍晚刊登央行有关负责人就此问题答记者问，证实了上述消息。央行有关负责人称，具体为：表外理财资产扣除现金和存款等之后纳入广义信贷范围，纳入后广义信贷指标仍主要以余额同比增速考核。

“大的背景还是抑制资产泡沫，表外理财是一个管不着的状态，逐步列入统计，这是大势所趋。”华融证券首席经济学家伍戈称。

央行有关负责人指出，当前未纳入MPA的表外理财业务增长较快，部分银行的业务还潜藏着一些风险。

具体而言，一是表外理财底层资产的投向主要包括类信贷、债券等资产，与表内广义信贷无太大差异，同样发挥着信用扩张作用，如果增长过快会积累宏观风险，不利于“去杠杆”要求的体现与落实。

二是目前表外理财虽名为“表外”，但资金来源一定程度上存在刚性兑付，出现风险时银行往往不得不表内化解决，未真正实现风险隔离。因此，为了更加全面准确地衡量风险，引导金融机构更为审慎经营，需要加强对表外理财业务的宏观审慎评估。

央行人士并强调，今年底若金融机构表外理财业务冲时点，会大幅拉高明年一季度乃至二、三季度广义信贷余额和同比增速，直接对明年前三季度MPA评估结果造成负面影响。

“如果有银行因为MPA而冲时点，可能是由于对上述同比考核的机制理解还不够准确。避免冲时点行为，保持广义信贷平稳适度增长，才符合宏观审慎评估的要求。”该负责人称。

有大行资管部人士称，表外理财纳入MPA将限制影子银行的规模，表外不能再无限扩张。

**遏制金融机构期限错配**

消息人士指出，央行还要求金融机构明年贷款等资产增长应合理适度，并加强流动性管理和资产负债结构调整，有效管控流动性风险。市场人士称，央行此举旨在遏制金融机构资产负债期限错配，降低市场杠杆水平。

“央妈的意思是说要改善资产负债错配的情况，不能总是滚隔夜。”某大行金融市场部人士称，“现在很多机构都是用短借的资金去配长期的资产，短期的钱便宜就不愿去借太长的钱。”

另一大行资管人士表示，目前央行正在鼓励金融机构出长期资金，而市场短期资金价格非常高，以此迫使资金需求方借入长期限的资金，降低市场杠杆水平。

“因为短期资金加杠杆的灵活性较大，而长期资金变通不大，且可以把风险延后。”他称，“中国现在过度运用杠杆，金融风险已经很大了，...流动性也出现了一定问题。”

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮也指出，未来银行资产负债扩张的速度会受到约束，银行会压缩非必要资金用途，并可能首先缩减同业往来。

**中小银行面临流动性风险**

市场人士分析，该政策对大银行无碍，但在总体流动性本已紧张的背景下，这将加剧中小银行、非银金融机构等资金净拆入方面临系统性流动性风险。

“各种影响最后都会指向银行间流动性紧张，加剧目前对资金面和债市的悲观预期，对中小银行的冲击会更大。”刘东亮称。

亦有市场人士分析称，广义信贷指标直接严格控制了银行的资产增速，而对于非银机构的存放、拆出等，是最容易被压缩的类别，从而直接控制同业间资金流转链条。

该人士称，综合MPA实施的几个核心指标，可以看到银行同业间、银行与非银间的资金往来，尤其是资金拆出行为将极大地影响纳入MPA考核的银行机构。所以即便是央行短期投放流动性，流动性的传导途径在特殊的岁末时点也会严重阻塞。

他称，在整体资金锁短放长逐步去杠杆的背景下，微观流动性传导链条却由于跨年的原因死死卡住。中小银行、非银金融机构等资金净拆入方面临系统性流动性风险。

此外，商业银行资产增速快于货币当局，城商行等则通过同业存单发行等扩大负债的方式，期冀“弯道超车”，这就导致商行与央行之间、城商行和大型银行之间，存在资金裂口。

“这种裂口必须控制住，控制金融机构的非理性扩张毫无疑问是非常正确的方向，但在已经出现系统性风险苗头的环境下，结构性矛盾可能进一步加剧风险。”他称，“适度地改变流动性投放方式，缓解流动性的结构性矛盾迫在眉睫。”

路透10月末从消息人士即获悉，中国央行已于第三季将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算。（完）