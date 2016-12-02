央行官员称中国经济的问题不在于增长速度 而是过分刺激、不改革的风险

路透北京12月2日 - 中国央行研究局局长徐忠周五表示，中国经济运行总体平稳，但6.7%的增速依靠的是房地产、基建拉动和地方债务扩张，不具有可持续性，应关注被总量掩盖的结构性问题，大幅放宽民间资本进入垄断行业，深化中央与地方财税体制改革并推进金融体制改革。

他在财新峰会上称，国内长期集聚的深层次的矛盾还没有得到解决，部分结构性问题甚至还有些恶化。现阶段过度刺激维持高增长，有百害而无一利。

“中国经济的问题不是增长速度问题，而是过分刺激的风险、不改革的风险、过分干预经济的风险。”徐忠表示。

他指出，过度关注总量的直接表现是杠杆率上升，从中国情况看，在边际上，债务扩张对杠杆率的推升效应，已经明显超过对经济增长的拉动效应。较好的政策可能是适当降低经济增长速度，以换来边际上杠杆率更大幅度的下降。

徐忠认为，过度关注总量问题的结果必然是僵尸企业僵而不死，过剩产业退而不出。供给侧结构性改革的市场化、法治化方向没有贯彻始终，反而会使总量与结构的矛盾更加固化。

政策建议上，他提出要要大幅放宽民间资本进入垄断行业，如大幅放宽电力、电信、交通、石油天然气等领域市场准入。

深化中央与地方财税体制改革，促进地方政府资产负债表更健康。应考虑适度提高财政收入比重，使地方政府具备与其职责相匹配的财权与财力，摆脱对土地财政的依赖。全面改革资源税，加快推进消费税改革，培育地方主体税种。

此外，还要以强化金融监管为突破口，推进金融体制改革。要改革现行分业监管体制，赋予中央银行对系统重要性金融机构和金融控股公司的监管权。

中国央行货币政策委员会委员黄益平最近表示，应对经济下行压力的“治本之策”是实现新旧产业彻底更替。为加快推进供给侧结构性改革、拓宽宏观经济政策调整空间，建议中国将明年经济增长（GDP）目标区间放宽至6-7%。（完）