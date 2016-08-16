中国央行官员强调货币政策须与财政政策结合 应减税及提高赤字率

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月16日 - 上周五中国公布疲弱7月金融数据并引发市场上有关进一步宽松货币政策的预期后，中国人民银行调查统计司司长盛松成周二仍坚持认为，单一积极的货币政策难以有效降低企业经营成本，必须与积极的财政政策相结合。
他在出席世纪中国论坛时重申，本轮经济下行本质上是有效需求不足、供给结构失衡两大问题的叠加，应当降低企业税赋，扩大社会总需求，改变供需两弱局面，建议可适当提高财政赤字率。
“单一的积极货币政策....仅能防范自主投资需求的进一步萎缩，对社会总需求的刺激作用也比较有限。”他说。
中国央行上周五公布的7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中4,636亿元人民币的新增贷款及4,879亿元的社会融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减 ，货币环境维持宽松依然有其必要性。
中国央行周一就7月货币信贷数据解释称，货币信贷数据因多种因素出现一定波动较常见，应避免过度解读；当前银行体系流动性充裕，利率水平低位运行稳健货币政策将继续保持灵活适度，适时预调微调，为稳增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币环境。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。