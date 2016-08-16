中国央行官员强调货币政策须与财政政策结合 应减税及提高赤字率

路透上海8月16日 - 上周五中国公布疲弱7月金融数据并引发市场上有关进一步宽松货币政策的预期后，中国人民银行调查统计司司长盛松成周二仍坚持认为，单一积极的货币政策难以有效降低企业经营成本，必须与积极的财政政策相结合。

他在出席世纪中国论坛时重申，本轮经济下行本质上是有效需求不足、供给结构失衡两大问题的叠加，应当降低企业税赋，扩大社会总需求，改变供需两弱局面，建议可适当提高财政赤字率。

“单一的积极货币政策....仅能防范自主投资需求的进一步萎缩，对社会总需求的刺激作用也比较有限。”他说。

中国央行上周五公布的7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中4,636亿元人民币的新增贷款及4,879亿元的社会融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减 ，货币环境维持宽松依然有其必要性。

中国央行周一就7月货币信贷数据解释称，货币信贷数据因多种因素出现一定波动较常见，应避免过度解读；当前银行体系流动性充裕，利率水平低位运行稳健货币政策将继续保持灵活适度，适时预调微调，为稳增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币环境。（完）