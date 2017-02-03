中国央行官员称货币政策应保持审慎稳健 既要适度扩大总需求又不能过度放水

路透北京2月3日 - 中国人民银行行长助理张晓慧撰文称，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险，需要协调好稳增长、调结构、抑泡沫、防风险等多目标之间的关系。

“但现实中各方面都希望货币条件能松一些，一旦出现金融风险，又寄望央行通过增发货币来帮助处置，多目标之间的权衡大大增加了货币政策操作上的难度，”她在最新一期中国金融杂志撰写题为“2016年货币政策调控与改革回顾”的文章称.

文章指出，货币信贷总量要稳，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；要促进国际收支基本平衡和人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，着力防控资产泡沫。

2017年货币政策要保持总量稳定，综合运用价量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门；要组织实施好宏观审慎评估（MPA），将表外理财业务纳入宏观审慎评估。

不断创造条件把更多金融活动和商业银行资产扩张行为纳入宏观审慎管理，有利于促进货币信贷和社会融资规模合理增长。货币政策主要是总量政策，结构引导功能是边际的和辅助性的，要注意避免过量使用结构性工具导致总量偏多等问题。

文章称，中国货币政策的价格型调控和传导效率还有待增强，尤其是对信贷市场的传导还不够顺畅，应进一步完善利率走廊，提高常备借贷便利操作效率，有效发挥利率走廊上限作用，应对资本流动进行逆周期调节，防止出现大的货币错配和由“羊群效应”所导致的资本大规模流动对实体经济形成冲击。

同时引导广义信贷合理增长，特别要防止机构“带病扩张”，防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为；要提高预期管理能力，尤其要发挥好基础性金融资产价格也就是利率和汇率管理调整预期的作用。

“既要让价格更大程度上由市场来决定，也要防止利率、汇率出现过大波动和预期发散，以维护金融市场的基本稳定，”文章称。（完）