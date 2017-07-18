中国央行货币政策委员称去杠杆对实体经济支持力度未出现逆转

路透上海7月18日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，金融去杠杆政策调控的目的是支持实体经济，在调控的过程中，会出现一定的市场波动，但总体对实体经济的支持力度并没有出现逆转。

中国金融时报周二援引他并指出，下一步监管部门将全方位关注防范系统性风险。监管政策虽然出现一些调整，但总体方向和目标是一致的，重点更多地是放在稳增长和维护金融市场稳定、防范系统性金融风险。

他认为，从公布的数据来看，去杠杆取得的效果是很明显的，金融对实体经济支持力度依然很大。在监管政策调整的过程中，一些市场上的流动性可能出现偏紧，市场利率上行，但是银行贷款和社会融资总量增长速度是创新高的。

“这些其实都表明资金配置在市场和传统金融机构之间的分布可能出现了一些改变。比如原来影子银行、理财产品很活跃，现在有一部分资金回流，所以银行信贷增长其实是非常快的。”黄益平称。

他指出，从总量上来看，M2(广义货币供应量)增速开始放缓，市场担心其对经济支持力度是不是有所减弱可以理解。但总体来说，无论是从社会融资总量来看，还是从经济活动来看，并没有出现明显的拐点。当然，去杠杆还要加强监管协调，加强各部门之间的协作，减少套利、投机行为。

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

对于未来货币政策，黄益平还强调，近日全国金融工作会议提出坚定执行稳健的货币政策，所以流动性即使出现偏紧或偏松，都不会发生很大程度的波动。央行会综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定。货币政策目标既要保持经济增长相对稳定，又要尽量防范系统性金融风险。

关于人民币汇率稳定的问题，他指出，下一步还要加强预期管理，不断完善人民币汇率形成机制，进一步增强人民币汇率灵活性，适当扩大人民币汇率自由浮动的区间，减少对外汇市场的干预，实现人民币汇率的清洁浮动。

此外，对于数字金融的监管，他认为，可以借鉴国外的做法，实施“监管沙盒计划”或者创新中心，发一张有限制的牌照，划定一个区间，进行尝试，做得好再提供全牌照，做不好就取消。这样既允许创新，又不会导致系统性的风险。而对数字金融或者互联网金融和传统金融应该实施统一的监管框架和监管标准。

“显然不能走极端，既不能完全管死，也不能听任其野蛮发展。从原则上来说，寻求数字金融创新发展与防范风险两者之间的平衡是有可能的。”他称。（完）