保持人民币对一篮子货币稳定 推进金融市场双向开放--人行副行长

路透北京7月25日 - 中国人民银行副行长陈雨露上周日表示，未来要努力保持人民币汇率对一篮子货币的基本稳定。中国将持续完善人民币业务的政策框架，未来有序地推进金融市场的双向开放，支持优质境外发行主体在境内发行人民币债券，支持境内金融机构和企业到境外发行人民币债券。

他在2016国际货币论坛上称，同时围绕“一带一路”和国际产能合作等国家的重大战略，推动跨境人民币投融资业务持续发展，更好地满足实体经济的需求。

“人民币国际使用的领域和范围在长期内一定会得到进一步的拓展。”陈雨露称。

他并表示，在人民币国际化得到有效拓展，跨境业务、人民币业务有效进展的同时，将有序推动金融市场双向进行开放。

陈雨露并称，央行将继续完善人民币国际化基础设施，优化完善人民币市场，并利用多边和双边的对外合作、金融合作机制，加强国际货币金融合作和宏观经济的政策协调，为人民币国际化营造一个长期有利的国际环境。

中国央行行长周小川最新表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。目前，人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定，市场信心进一步稳固。（完）