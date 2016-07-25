保持人民币对一篮子货币稳定 推进金融市场双向开放--人行副行长

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月25日 - 中国人民银行副行长陈雨露上周日表示，未来要努力保持人民币汇率对一篮子货币的基本稳定。中国将持续完善人民币业务的政策框架，未来有序地推进金融市场的双向开放，支持优质境外发行主体在境内发行人民币债券，支持境内金融机构和企业到境外发行人民币债券。
他在2016国际货币论坛上称，同时围绕“一带一路”和国际产能合作等国家的重大战略，推动跨境人民币投融资业务持续发展，更好地满足实体经济的需求。
“人民币国际使用的领域和范围在长期内一定会得到进一步的拓展。”陈雨露称。
他并表示，在人民币国际化得到有效拓展，跨境业务、人民币业务有效进展的同时，将有序推动金融市场双向进行开放。
陈雨露并称，央行将继续完善人民币国际化基础设施，优化完善人民币市场，并利用多边和双边的对外合作、金融合作机制，加强国际货币金融合作和宏观经济的政策协调，为人民币国际化营造一个长期有利的国际环境。
中国央行行长周小川最新表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。目前，人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定，市场信心进一步稳固。（完）
(发稿 陈杨；审校 李文科/曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。