中国央行官员称要减少政府对汇市的干预 扩大汇率浮动区间

路透北京6月18日 - 中国国内媒体--财经网周日报导援引中国央行研究局副局长王宇称，下一步中国汇改要进一步减少政府对外汇市场的干预，并进一步扩大人民币汇率的浮动区间；同时，要完善中国外汇市场，增加外汇市场的交易主体，丰富外汇市场的交易工具，增加外汇市场的交易方式，降低外汇市场的交易成本和扩大外汇市场的交易规模。

财经网并援引她在中国财富论坛上的演讲并称，中国汇率市场化改革的目标是要建立一个以市场供求为基础的，有管理的浮动汇率制度，维护人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。

她并表示，中国利率市场化改革也要继续推进，首先要选择和培育中央银行的基准利率体系；第二要进一步完善金融机构的激励和约束机制。

“这个激励主要指内在激励，主要包括比如说理顺产权关系，完善公司治理。外在约束主要是指市场纪律，就是优胜劣汰，就是不能再搞隐性担保，不能再搞刚性兑付。”王宇称。

她并指出，利率和汇率是本外币的价格，利率市场化和汇率市场化的要义，就是将政府定价转变为市场定价，由供给者和需求者根据自己的意愿和自己的能力来决定价格。这样的价格不仅能反映实体经济的要求，更能以合理高效的方式将资源配置到实体经济中最需要的地方，从而提高金融服务实体经济的效率。

“从某种意义上讲，深化金融改革和金融开放的起点和目标，原则和导向，都是为了更好的为实体经济服务，为千千万万个生产者和消费者服务。”她称。（完）