刘士余：僵尸公司占据大量贷款 盘活存量应发挥破产法作用

路透北京7月8日 - 中国人民银行副行长刘士余周二表示，中国当前处于稳增长、调结构的关键时期，央行落实调结构的任务当中很重要的一个是盘活存量。而很多僵尸公司占据大量贷款，应该充分运用和发挥破产法的作用。

他在北京一个论坛上称，所有经济法律的民商行当中只有破产法是唯一能够调整企业间法律上的关系，由于文化和认知上的误区，中国在破产法的应用不够充分。

”在调研过程当中就发现很多企业处于僵尸状态，他们占了大量的信贷资源，实际上这一块在银行的贷款上有的情况下体现的仍然是正常贷款，企业好像用了银行的糖做成了冰棍，还在不断的融化。”刘士余称。

债权人没有主动申请破产，债务人也没有主动申请破产或者申请破产保护，这样的话会对不管是金融债权还是其他商业上的贸易伙伴的债权，还是职工的劳动债权，都是会造成潜在的损失，甚至有的失去最佳的时机。

刘士余指出，当前提高落后产能，化解过剩产能的任务相当艰巨。而局部地区企业由于结构单一，企业的治理结构不规范，市场需求的变化有很多大型企业陷入困境，对下一步的经济结构调整和经济增长都影响比较大。

数据显示，中国这几年真正通过法院破产的已经由前几年的10,000起左右，降至现在一年也就2,000多起，去年大概是1,920多起，其中由债务人申请破产的达到90起左右，由债权人申请破产的1,030多起。

刘士余强调，破产这个词在中文当中好像就是一贫如洗，彻底的倾家荡产，实际它本身的内涵是非常丰富的，破产的目的已经由债权人的债权追溯更换到企业新生的一种法律途径。

”破产法在全面深化改革过程当中，建立社会主义市场经济当中，还要得到更加充分的重视，得到更加充分的应用。“（完）

(发稿 李贺\沈燕; 审校 黄凯)

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