中国M2增速放缓主因地方债大量发行及银行承兑汇票大减--央行官员

路透北京7月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周五称，地方政府债券大量发行及银行承兑汇票大幅减少等是上半年M2增速放缓的主要原因，但考虑到当前M2余额已达149万亿元人民币，已超过GDP的一倍，11.8%的M2增速仍为适度。

新闻稿显示，盛松成在金融统计数据发布会上指出，今年上半年银行承兑汇票净下降5,270亿元，同比多降1.42万亿元，导致上半年企业保证金存款净减少1,429亿元，同比多减3,347亿元，企业保证金存款减少导致M2相应减少。

此外，地方政府债券大量发行消耗了银行资金，在一定程度上对银行贷款形成挤出效应，导致银行体系货币派生能力下降。今年上半年，地方政府债券累计发行3.58万亿元，同比多增2.71万亿元。另外外汇占款持续减少亦导致派生存款减少，今年上半年外汇占款净下降1.22万亿元，同比多降8,698亿元。

而M1增速持续上升主要原因，首先是企业活期存款大量增加；还有因地方政府置换债券发行较多，部分地方政府置换债券和新增债券资金短暂留存于机关团体账户（主要为地方政府融资平台账户），导致机关团体活期存款增加较多。

盛松成指出，上半年银行承兑汇票大幅减少主要包括三方面原因：银行承兑汇票的需求萎缩；票据市场监管加强，部分银行收紧了票据业务；票据融资与普通贷款的利差缩窄，普通贷款对票据融资产生明显替代。

中国央行周五公布的数据显示，6月M2同比增速与上月持平于11.8%，为连续三个月低于13%的政策目标。6月M1同比增长为24.6%，连续四个月高于20%，且为2010年6月以来最高。

5月末中国央行货币政策分析小组撰文称，为应对去年年中股市波动使当时M2基数大幅抬高，预计未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降；随着基数效应逐步消失，M2增速将回归正常。

对于研究中国杠杆率问题，盛松成表示，在数据处理时应首先厘清政府债务和企业债务的边界，一些地方政府融资平台、国有企业、事业单位，通过银行贷款、发行企业债券、信托贷款等方式融资，这其中的一部分债务是政府负有偿还责任的，应属于政府债务。在计算企业部门债务的时候，需要根据一定的原则，剔除这些政府债务，不然就会发生重叠。而据了解，BIS没有剔除政府与企业部门债务的重复；IMF剔除了，但剔除的范围偏大。

对于如何处理部门内部的债权债务关系，他认为，如果企业部门内部的债权债务关系是通过金融机构发生的，就纳入杠杆率，不然就不纳入。这样也可以更好地反映风险。（完）