中国央行行长助理称MPA非简单信贷规模管控 条件成熟时纳入更多金融活动

路透上海5月31日 - 中国央行行长助理张晓慧表示，宏观审慎评估体系（MPA），绝非简单的信贷规模管控或者限制，在稳健经营的前提下，中小金融机构并不会比大银行受到更多约束；且MPA是防范系统性金融风险的有力工具，条件成熟时把更多金融活动纳入。

张晓慧在中国金融杂志撰文并称，当金融机构的信贷增长超过其资本能够支撑的水平时，其必然面临两个选择：一是尽快补充资本，以支持其更多的信贷增长；二是适当控制信贷增速，以便与现有的资本水平相适应。这在本质上有别于传统的以基数增长为依据的、简单化的信贷规模管理。

“MPA还有很多其他考察指标，是一套全面、系统的考核体系，不能简单理解为对信贷规模的控制手段。”她指出，从实际情况看，一些中小金融机构感觉受到MPA约束较多，多数是源于其过度追求利润、过度增加杠杆，导致资产扩张速度远超其资本承受能力。

文章披露，城商行、农商行、农信社中2017年3月末贷款增速超过25%（约为全国水平的两倍）的分别有35家（占25.9%）、157家（占14.2%）和154家（占14.5%），其中贷款增速超过35%的有182家，占三类机构总数的7.9%。有的资产规模超过5000亿元的城商行2017年贷款增长目标甚至高达60%～70%。

与此同时，一些中小金融机构的资产扩张也超过其稳定负债的能力，不得不过度依赖同业负债，隐藏的风险不容小觑。

在张晓慧看来，若这些机构延续资产过快扩张势头，维持高杠杆或过度加杠杆等不审慎行为，当然会感受到较大的MPA约束。这正是宏观审慎政策发挥作用的表现。

另一个备受关注的问题是：货币和债券市场的波动是否源自表外理财纳入MPA？张晓慧强调“这并不准确”，市场发生波动的原因很多，物价走势、国际利率环境、监管加强、财政收支等诸多内外因素都会影响流动性供需。在流动性总量保持充足、稳定的前提下，结构性的、局部的流动性波动往往是其他事件的“果”而并非“因”。对正常的市场波动应增大容忍度，这也是价格调节发挥作用的一种表现。

另一方面，央行在将表外理财纳入MPA广义信贷指标之前，在2016年就开始进行模拟测算和多层次沟通，还在《中国货币政策执行报告》中公开披露并给予一定的过渡期，直到2017年第一季度评估时才正式纳入，这使得整个过程较为平稳有序，市场主体普遍评价2017年第一季度末是近年来“最好过”的一个季末。

她认为，MPA要在抑泡沫、去杠杆、防风险等方面发挥作用，这本是宏观审慎政策的应有之意。在控制杠杆率、促进资金脱虚向实的过程中，部分前期加杠杆冒尖的机构自然会感受到一些压力，面对临时流动性冲击时，常常使用诸如“跪求资金”“钱荒”“断粮”“崩盘”等耸人听闻的字眼，这也是一种本能反应。

“MPA并非金融市场波动的源头，而且恰恰相反，它有利于提醒金融机构全面加强风险管理，稳定和控制杠杆率水平，是防范系统性金融风险的有力工具。”她称。

文章指出，货币政策关注的主要是宏观总量，对某个具体市场、具体部门的调节是其短板。以微观审慎监管为核心的传统金融监管则主要关注个体机构的稳健，但个体稳健并不意味着整体稳健，存在“合成谬误”问题。如何防范个体风险向系统性风险发展，是货币政策与微观审慎监管之间存在的空白。

下一步，央行将继续组织实施好宏观审慎评估工作，循序渐进、稳步推进，在条件成熟时把更多金融活动纳入宏观审慎管理，达到引导货币信贷和社会融资规模合理增长、加强系统性金融风险防范、提高金融服务实体经济水平的目的。

自2016年起央行将差别准备金动态调整机制升级为MPA，从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况七大方面对金融机构的行为进行多维度的引导。（完）