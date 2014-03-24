人行官员称今明两年金融改革的重点是利率市场化

中国人行副行长易纲称，今年、明年金融改革的重点是推进人民币存款利率的改革，利率市场化方面会有实质性的进展。此前人行行长周小川周二在两会期间记者会上已表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。图为摄于2011年1月17日的100元面值人民币。路透