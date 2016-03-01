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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 1日 星期二 14:23 BJT

全球货币政策分化带来挑战 人民币不存在持续贬值基础--人行副行长

中国央行副行长陈雨露周二表示，人民币汇率对一篮子货币基本保持稳定，不存在持续贬值基础。同时，全球主要发达经济体货币政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。他谈到，近年来中国加快推进利率市场化，货币政策更加注重价格型调控，完善了公开市场操作机制。路透

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