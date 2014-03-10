人行官员称正确应对QE退出有助国际收支平衡 还可顺势降准

沪综指再收创逾两个月新低 利空因素汇集令短期风险集中释放
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京3月10日 -中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，如果能够正确应对QE退出，可以帮助中国实现国际收支平衡，而且国际游资退潮亦可以使央行顺势降低存款准备金率。
他在国际经济交流中心“经济每月谈”论坛上并称，目前中国宏观经济基本面非常稳健，发生全局性债务危机的可能很小。
“QE的退出如果能够正确应对，对中国就是一个好事，可以帮助实现国际收支平衡，也就是利用资本账户的逆差平衡经常项目的顺差。”金中夏表示。
他解释称，许多新兴市场国家是经常账户逆差、资本账户顺差，这样随着QE退出发生逆转，就会变成“双逆差”，外汇储备就要往下掉，不够的话就会出现货币危机；而中国资本账户和经常账户“双顺差”已经持续多年，虽然也不是理想但比处于困难状态的新兴市场国家是好的。
“理想的状态是经常账户合理，不要太大的顺差，资本账户能有适当的逆差，两者平衡以后国际收支就是平衡的，这样才是真正的状态。”他说。
金中夏并指出，现在国内存准率水平很高，这的确有利于减轻输入型通货膨胀的压力，但也带来困难，特别使得银行体系的监管套利比较多。
“如果央行能够在国际游资退潮的时候顺势降低存款准备金率，就可以减少银行体系的监管条件，还可以消除人民币过度升值的威胁，对出口还能产生提振作用。”他指出。
中国金融机构存款准备金率目前仍处在20%的高位。最近一次调整是在2012年5月18日，当时是从20.5%下调至20%，为自2011年6月底以来的第三次下调。
金中夏表示，正确应对QE退出的基础是正确的判断，如果把国际游资退出看成是资本外逃、进而加以限制，把资本账户适度逆差、以及汇率双向波动尤其是偶尔出现的贬值，都看成危机的体现，都可能妨碍中国经济正常的发展进程。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。