中国央行参事称目前加息条件尚不完全成熟 维稳汇率预期是当务之急

路透北京12月12日 - 中国央行参事盛松成周一称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。

他在接受第一财经的专访时并称，目前中国加息条件尚不完全成熟，而12月15日美联储很可能率先加息，仍需观测明年其加息的进程和影响，以及中国通胀、经济运行等数据的变化，才能判断加息条件是否成熟。

“个人观点是，目前加息条件尚不完全成熟，我所说的‘可以考虑加息’，是说各类因素积累到一定程度就可以加息了。”盛松成称。

他并详细解释道，首先国内经济刚刚企稳，尽管今年全年增长6.7%基本可以实现，但明年复苏势头尚不明晰，现在加息会传出紧缩信号。经济的稳定、实现可持续的复苏非常重要，“我不认为应该马上加息。”

从外围因素来看，在美联储（FED）尚未行动、其明年加息进程尚不明确的情况下，中国无需抢先行动。

他并强调了中美加息效果的不同，中国加息加的实则是存贷款基准利率，而美国加息加的则是联邦基金利率，即银行向美联储拆借时的利率。“其实中国货币市场已经开始收紧，十年期国债利率持续上行，为何目前我们还要通过加息来释放出一个如此强烈的货币政策紧缩信号呢？”他说。

盛松成认为，未来中国加息的条件也可能会成熟，首先因为经济在向好的方向发展，其次适度加息有助于稳定汇价和房价。而且尽管经济仍有些许脆弱，但经历了连续七个月的下滑后，全国民间投资增速出现回升。

他认为，对于中国而言，其制度改革太快、金融创新太快，“无法简单地根据历史经验来决定，我们一定会综合考虑国内外因素、经济金融的因素、现在和未来的因素，以及CPI、PPI、投资、消费、进出口等等各类因素，来综合衡量加息窗口是否到来。”盛松成称。

**维稳汇率预期是当务之急**

盛松成在采访中并表示，在中国经济基本面未变，但外部冲击持续使人民币贬值、单边贬值预期强烈的时候，必须“该出手时就出手”，打破人民币单边贬值预期、增强市场信心是当务之急。

“如果中国市场超调，除了投机之外，还有真实的外汇需求(换汇、还外债等)，这就会进一步加强我们的贬值预期。”他称。

他表示，中国短期外债几乎全部集中于私人部门，预期会影响企业的财务管理行为，汇率单边贬值的预期可能促使私人部门提前购汇偿还短期外债，汇率贬值的预期也因此被强化了。

同时，明年1月起居民将可以动用新一年的购汇额度(人均5万美元)，这在人民币贬值预期的情况下，大众出于资产配置和保值的考虑，可能在年初集中购汇，使人民币贬值压力进一步加强。

他认为，由于中国特殊的负债结构，放任汇率贬值，会加剧汇率超调，对出口的促进和对经济的提振作用十分有限，并且不利于进口，而一旦伤害了公众对人民币币值稳定的信心，经济社会将会遭受重创，外汇储备也难以保住。

相反，打破甚至扭转人民币的单边贬值预期，资本也可能回流，因此，不能简单地把问题归结为汇率和外汇储备之间的取舍。同时考虑到稳定预期需要一定的时间，盛松成认为，目前是稳定人民币汇率预期的最佳时机。

人民币兑美元即期周一早盘随中间价续跌，中间价逼近6.91元关口创两周新低。交易员称，强势美元仍是人民币下跌的主要外因，中间价或有小幅度过滤，只是对客盘购汇情绪影响不明显，大行仍在市场提供美元流动性，预计人民币短期仍存较大下行压力。（完）