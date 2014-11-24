马骏：降息旨缓解企业融资成本高 不代表货币政策转向

路透北京11月24日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏就降息表态称，在经济面临一定的下行压力的背景下，降息旨在缓解企业融资成本高的问题，并不代表货币政策的转向。

以下为马骏就降息问题答记者问提供的新闻稿全文：

一、请谈谈此次降息的目的。

最近，经济面临一定的下行压力，一些企业，尤其是小微企业的融资难、融资贵的问题仍然比较突出。另外，由于国际国内的因素，最近一段时间的通胀持续低于预期，PPI环比持续下行，存在着推高实际利率的压力。适当下调利率，尤其是贷款利率，有利于促进实际利率逐步回归合理水平，缓解企业融资成本高的问题。

二、此次降息是否意味着货币政策开始转向？

目前的经济形势并不要求宏观政策有大的变化。虽然经济增长速度面临一定的下行压力，但就业情况良好，结构调整也在取得积极进展，没有必要采取强刺激。此次降低基准利率并不代表货币政策的转向。我在上面提到了实际利率由于物价涨幅趋缓而面临上行压力，因此适当降低名义利率有利于保持货币条件的稳定（实际利率是货币条件的重要组成部分）。从这个意义上讲，这次利率调整恰恰是为了保持货币政策的连续性和稳定性。

三、此次利率调整对利率市场化的意义？

利率市场化的最后一个重要步骤是存款利率的市场化。但是，考虑到多种因素，这个过程不能一蹴而就。将存款利率的上限从1.1倍的基准利率提高到1.2倍是往市场化方面迈出的积极而又审慎的一步。放宽到1.2倍之后，银行在存款利率的定价方面将取得更大的自主权，存款利率也会更加接近均衡水平，可以为最终实现利率市场化创造条件。

浮动区间扩大还有助于提高银行的定价能力，为完善利率传导机制创造条件。此外，在降低基准利率的同时扩大存款利率浮动范围可以防止出现由于单纯提高利率上限所导致的利率上行的压力。

四、此次降息会如何影响储户？

这次降息在降低基准存款利率的同时，扩大了存款利率的浮动区间。如果银行将上限用足，上浮后的存款利率与调整前水平相当。当然，是否会用足，要看银行所面对的存款市场的竞争程度。

我估计，即使名义利率稍有下降，幅度也不会很大。而且，考虑到最近的通胀水平较低，储户所面对的实际利率（即名义利率减去CPI涨幅）应该保持基本稳定。此外，这次降息的不对称性（即贷款基准利率降幅比存款基准利率降幅更大）也反映了保护储户利益的考虑。

中国央行自周六(22日）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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