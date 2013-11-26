人行官员称若改革红利释放 8%左右经济增速可期

路透北京11月26日 -中国人民银行调查统计司副司长徐诺金周二表示，中国经济的基本面没有发生变化，发展的优势依然存在，如果改革进展顺利，生产率提高，改革红利释放是可以达到8%的。

徐诺金在第三届中法金融论坛上并表示，对于中国经济的脆弱点，除了大家普遍关注的地方政府融资平台、房地产和影子银行之外，中国对外资产负债所存在的结构性失衡问题也值得特别关注。

徐诺金发言中称，中国经济增长基本面并没有发生变化。“我个人认为维持在8%左右的经济增长是没有问题的。”而从推动经济增长的三大要素，资本、劳动力和综合要素生产率来看，中国也有有利条件。

他逐个解释称，资本方面，中国仍是储蓄大于投资的状态，中国的资本还是非常充裕的，如果把近几年的国际收支表看一下，中国总体上还是处于资本输出状态。

劳动力要素方面，学者认为中国经济潜在增长率的下降主要是因为人口红利的消失，人口红利从总量上看是消失的，但是从结构上来看，劳动力的结构和质量还有很大的上升空间，如果把一部分劳动力从第一产业转到第二、第三产业可以大大弥补中国劳动力总量的下降趋势，另外还有质量红利。

“综合要素生产力，通过制度变革，也就是三中全会出来之后，我们更看好中国制度红利的一些希望。”他说。

中国十八届三中全会后公布的改革路线图让各界为之振奋，大家普遍认为如果能够按照方案落实，将对中国经济形成长期利好。

**中国经济脆弱点**

在陈述完有利条件后，徐诺金也集中阐述了中国经济的几个脆弱点，并特别提到了对外资产负债问题。

“但是中国经济也存在一些脆弱点，一个是我们自主创新的能力不足，第二个设备管理方面技术经验有待提高。”徐诺金说。

第三是中国经济存在一些新的结构脆弱点，地方政府融资平台、房地产、影子银行，第四个要特别值得关注的，对外的资产负债存在结构性失衡。

他解释称，结构性失衡表现在收益结构方面--引进的资本成本很高，但是输出的资本收益很低，存在着使用方面的失衡。还有期限结构方面，近几年随着人民币的升值、中外利差的扩大，短期外债占比高、增速快，长期资本占比在下降。

中国国家外汇管理局数据显示，截至2013年6月末，中国外债余额为7,719.50亿美元，其中短期外债（剩余期限）余额为5,986.27亿美元。（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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