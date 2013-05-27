人行官员称人民币30年内将成为全球范围内关键货币

路透上海5月27日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露撰写的研究报告称，人民币30年内将替代美元，中国的资本账户开放应该在2015-2020年之间完成。

中国证券报周一引述陈雨露指出，未来30年(即到2040年)，中国应该通过两个“三步走”战略来实现人民币国际化。具体而言，在人民币崛起的使用范围上，第一个十年是周边化，即完成人民币在周边国家和地区的使用。

第二个十年是区域化，即完成人民币在整个亚洲地区的使用；第三个十年是国际化，使人民币成为全球范围内的关键货币。

陈雨露并认为，资本账户开放是中国金融发展长期战略的必然选择。从长期来看，资本账户开放度的提高有助于金融稳定，但开放过程应避免采用激进模式。

中国国务院总理李克强此前主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

**人民币可兑换提速或引发资产重估**

中国证券报周一还发表评论文章谈到，一系列加快推进资本项目可兑换的措施有望在未来两三年密集出台，这不仅有利于提升资源配置效率和国民福祉，也将从质和量两方面引发人民币资产重估。

文章指出，人民币资产的重估，一是人民币币值将重估。相对世界其他国家和地区，中国经济增速仍较高，且存在大量的静态风险储备。中国加大金融市场对外开放力度，资产管理等金融市场快速发展，将为跨境资金流入创造条件，人民币仍存一定升值预期。

但也要看到，可兑换提速伴随人民币汇率改革持续推进，未来人民币汇率波幅扩大，跨境资本流动将更频繁，一定程度上将对冲人民币升值压力。同时，可兑换提速后资本套利和套汇的空间将收窄。

二是当人民币升值预期明确、国内房地产价格看涨时，资本将加速流入房地产市场，反之则撤离。而后者更值得关注，因为资本大量流出时将戳破房地产泡沫。

三是资本项目可兑换提速为中国资本市场带来的量变更为明显。分析人士预计，如果人民币波幅再次扩大，在全球宽松的货币格局下，将吸引更多国际资本涌入中国，这对于A股来说无疑是中长期利好。市场预测，QFII(合格境外机构投资者)及RQFII(人民币合格境外机构投资者)规模未来可望达到2万亿-3万亿元人民币，是目前进入国内资金的数十倍。这将极大改善A股资金面的供给状况，并明显提升机构投资者比例。

文章还引述一份由监管部门权威人士参与的课题报告指出，应明确2015年末实现资本项目可兑换，近期应加快推进跨境贸易结算及资本市场跨境投资领域改革，包括推动人民币成为更广泛的交易和结算货币，推行QDII2(合格境内机构投资者)、股票市场国际板、境外发行熊猫债等资本市场改革，推动形成以人民币定价的国际资产。

中国外汇管理局公布的数据显示，截至今年4月底，已有198家QFII(合格境外机构投资者)合计获批418.82亿美元的投资额度，较上月底净增1.37亿美元。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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