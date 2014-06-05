人行官员：将逐步规范互联网金融

路透北京6月5日 - 中国央行金融市场研究处处长庾力周四表示，央行对互联网金融持支持态度，并在观察中逐步规范。她指出，对于互联网金融监管规则的研究制定不能一蹴而就，目前仍然需要行业的自律管理。

庾力在第四届支付创新大会上称，央行条法司正在研究制定互联网金融的行业规则，对行业进行总体指导。此外，根据国务院的要求，银监会负责P2P领域的规则制定及监管，而证监会则负责众筹领域的监管。

“央行条法司设立的互联网金融协会已经报民政部审批，很快将成立。而成立行业协会进行自律管理是监管步骤的第一步，随后协会将牵头行业的指导意见。”她称。

此前，人民银行条法司司长穆怀朋透露，央行正在会同有关部门加紧制定《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，这份意见作为“顶层设计”，将成为中国互联网金融监管体系的制度基础。

庾力称，央行系统达成共识的互联网金融模式有六种，即传统银行的网上银行、手机银行、P2P网贷、众筹、电商金融和纯线上网络银行。而传统银行的网上银行是互联网金融的主流。

她指出，互联网金融挑战了现有的银行体制，倒逼银行进行改革。而商业银行要改变大而不能倒的心态，利用当前的主流位置，做好服务，解决方便储户和中小企业融资的问题。

她称，互联网金融具有普惠金融的特质，对中小企业融资有一定帮助。因此，监管部门要引导其健康发展，不能一味打压。而互联网金融公司坚决不能触碰非法集资和非法吸收公共存款的底线。

今年的中国政府工作报告提出，要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。

央行行长周小川此前曾表示，互联网金融有一些地方有风险，有些东西和现行的法律法规不符，但最主要的是保持正常的心态和支持创新的理念。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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