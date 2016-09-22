人行官员称人民币资产仍具吸引力 国际化目标指向国际交易货币

路透上海9月22日 - 中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。

上海证券报周四引述他在“丝绸之路金融论坛”上讲话称，随着人民币在10月1日正式加入SDR（特别提款权）货币篮子，短时间内人民币储备资产占全球储备资产的比例将从现在的1.13%升至4%以上。

“人民币成为国际投资储备货币，还远不是人民币国际化的目标。下一步，人民币要成为国际金融交易货币。”他表示。

他指出，这意味着中国要进一步推进资本项目可兑换，进一步开放金融市场，让国内的投资者参与到国际外汇市场，境外投资者更好地参与到中国的外汇市场。

去年以来中国央行进行了一系列开放金融市场举措：去年7月境外央行类机构可以用人民币投资银行间债券市场，没有准入、额度和交易产品的限制；同年9月又向境外央行类机构开放了银行间外汇市场；今年2月向全球范围内的合格机构投资者开放银行间债券市场。

周诚君称，“理性的投资者在进行投资决策时，必然会考虑如何获利了结。所以，我们要为投资者提供获利了结的机会。当投资者的预期发生改变，或者要进行流动性的安排，必须有币种管理、风险匹配和对冲的渠道。”

尽管人民币在最近两年出现了贬值预期和倾向，甚至有机构专门做空人民币，但人民币在国际上的接受程度翻了一番。他并引述SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）的统计称，截至5月末，人民币在国际上的接受程度，从两年前的18%左右上升到了超过36%。（完）