人行官员称人民币资产仍具吸引力 国际化目标指向国际交易货币

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海9月22日 - 中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。
上海证券报周四引述他在“丝绸之路金融论坛”上讲话称，随着人民币在10月1日正式加入SDR（特别提款权）货币篮子，短时间内人民币储备资产占全球储备资产的比例将从现在的1.13%升至4%以上。
“人民币成为国际投资储备货币，还远不是人民币国际化的目标。下一步，人民币要成为国际金融交易货币。”他表示。
他指出，这意味着中国要进一步推进资本项目可兑换，进一步开放金融市场，让国内的投资者参与到国际外汇市场，境外投资者更好地参与到中国的外汇市场。
去年以来中国央行进行了一系列开放金融市场举措：去年7月境外央行类机构可以用人民币投资银行间债券市场，没有准入、额度和交易产品的限制；同年9月又向境外央行类机构开放了银行间外汇市场；今年2月向全球范围内的合格机构投资者开放银行间债券市场。
周诚君称，“理性的投资者在进行投资决策时，必然会考虑如何获利了结。所以，我们要为投资者提供获利了结的机会。当投资者的预期发生改变，或者要进行流动性的安排，必须有币种管理、风险匹配和对冲的渠道。”
尽管人民币在最近两年出现了贬值预期和倾向，甚至有机构专门做空人民币，但人民币在国际上的接受程度翻了一番。他并引述SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）的统计称，截至5月末，人民币在国际上的接受程度，从两年前的18%左右上升到了超过36%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。