香港《经济日报》：不打货币战 中央松货币稳经济

（2月4日社评）

人民银行昨逆回购放水，更有传人行拟扩大人币波幅限制让人币有序走贬。内地经济下行压力较预期大、环球经济风高浪急，今年内地财政、货币及汇率政策势更趋松，加力稳经济。

中港股市昨同上扬，主因是人行透过逆回购再放水600亿元人币，市场憧憬此是内地货币趋松讯号。此外，昨有消息指人行已做好政策准备，拟扩大人币会率波幅限制，以及微调人币官方中间价，引导人币有序贬值。

此不禁令市场联想，在环球货币战烽火连天之际，中央是否亦有意加入战团？相信中央现仍无意淌货币战浑水，惟面对内外经济形势，货币与汇率等政策趋松压力正日增。

此因内地经济下行压力较预期更大。刚公布的1月份内地官方及汇丰制造业采购经理指数（PMI），双双跌破50的盛衰分界线，且去年底内地铁路货运量、发电量、工业利润等数据差强人意，反映今年经济开局并不顺遂。

国务院总理李克强近日亦一改其对经济审慎乐观的态度，上周与经济学家座谈时，强调对经济增速仍很关心，经济趋缓恐添全国就业压力，反映中央对内地经济的忧虑上升。

在环球经济颓势毕呈下，各国政府与央行各家自扫门前雪心态更强，不断出招谋自救自保，今年才过了1个月已先后有12个主要央行争先恐后减息、放水，竞相打货币战斗贬值，作为全球第二大经济体的中国，自难独善其身。

故今年中央的经济政策取向，更需以防范外部风险，力稳内部经济为主，不但财政政策将更趋积极，增政府开支与投资；货币政策亦势趋松，除逆回购等短期保温措施陆续有来外，减息与减存款准备金率的机会亦势增。

至于汇率政策方面，若美元强势持续，其他非美元货币斗贬潮更炽，中央虽不会大打货币战斗贬，惟很可能出招让人币有序适度走弱，避免人币被强美元变相扯高，以保出口竞争力和稳经济就业。

中央为防内外经济风险，今年财政货币与汇率政策将以趋松为主，力保经济守住7%左右的区间，以营造有利社会改革的政经环境。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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