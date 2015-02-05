香港《星岛日报》：中央开水闸 免经济转型硬着陆

（2月5日社评）

人民银行昨日傍晚宣布降低银行存款准备金率半厘，相当于向市场释放6,650亿元人民币的流动资金。港人乐见股市回勇之余，更须留意促成今次降准的内地经济负面因素。

近年中央面对金融海啸后4万亿救市产生的通胀和盲目投资后遗症，尽量避免出动减息和降准的大动作，总理李克强今年初出席瑞士达沃斯世界经济论坛，承认中国经济有下行压力时，表明不会搞“大水漫灌”，会更加注重预调微调，来提升经济发展的质量和效益。

今次央行进行2年零9个月来首次降准，是继去年11月不对称减息以来的最大动作，反映国际金融市场和内地经济近来的变化，令中央不得不“放大水”来力挽经济。

欧洲加入量化宽松行列，多国银行透过减息或其他措施，增加资金流动性及压低汇率，人民币虽然对美元贬值少许，但是远追不上其他主要货币的贬幅，等如对这些货币升值，加上经济转型企业劳工和环保成本提升，令中国出口竞争面对愈来愈大的压力。内地公布上月制造业采购经理指数只得49.8，是2年04个月来首次跌破50这荣枯线，显示制造业萎缩，而海内外定单都减少，反映海外出口和内地消费需求增长乏力。

内地消费方面，去年全年通胀1.5%，涨幅是4年来最低，去年12月工业生产者出厂价格指数却创下2年04个月来新低，减息降准的强刺激不但不会造成物价飞涨，反而有助摆脱通缩威胁。

内地政府施展大动作，短期而言对内地股市楼市有刺激作用，不过内地积极扩大股市容量，把新增资金引入实体经济，下星期就有24只新股上市冻结大量资金，纾减炒作能量。

中长期而言，要看春节过后的经济数据，数据愈差，央行“放水”的诱因愈大。降准后大型银行存准金率仍高达19.5%，人行基准存贷利率一年期分别是2.75厘和5.6厘，仍然有大量“稳增长”的“银弹”可用，经济硬着陆风险不大，对本港而言或可稍为纾缓日后美国加息的冲击。但是，经济坏消息变成放水好消息，扩大了大户藉对消息的不同诠释来舞弄的空间，市场波动恐怕会更大。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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