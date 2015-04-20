中国降准鼓励股市做多动能 须注意创业板泡沫——南方基金

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透北京4月20日 - 中国央行周日降准一个百分点，南方基金首席策略分析师杨德龙表示，本次降息释放流动性只是新一轮稳增长政策的开始，预计二季度央行还会采取降息的方式来降低融资成本，宽松政策预期鼓舞了股市的做多动力。
杨德龙认为，本轮“改革牛”行情愈演愈烈，目前属于第二波上攻阶段。相对于楼市、金市及实业投资，A股强烈的赚钱效应吸引了大量场外资金加速入场，大盘走势依然强劲。
值得注意的是，已经连续走牛近两年的创业板指数，开始出现回调迹象，资金流向开始有利于主板蓝筹。从估值上看，创业板估值泡沫严重，而主板蓝筹股估值相对合理，建议投资者继续从创业板获利了结，转战蓝筹板块。
杨德龙表示，在财政政策方面，之前，财政部已宣布一万亿元地方政府债务置换计划，有效降低地方政府偿债压力，提高政府投资能力。之后，政府可能会采取减税降费、加快实施重大工程项目、加快落实城镇化部署等方式来刺激经济回升。
针对上周五中国证监会出台规范两融业务的举措，明令禁止券商参与场外配资和伞形信托。杨德龙表示，伞型信托托管的资产规模已达到六千到一万亿人民币。考虑到券商前端系统很难分清正常帐户和伞型信托账户，该禁令有多大影响还很难说。只要市场赚钱效应不减，就很难阻止资金通过各种通道入场。
为了防止市场误以为此举是为了打压股市，证监会上周六紧急澄清称，通报所提出的七项要求是对现有规定的重申和提醒，旨在促进融资融券业务规范发展，保护投资者合法权益，没有新的政策要求，市场不宜过度解读。
同时，杨德龙表示，近日基金业协会与证券业协会发布《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》。有望改变当下融券困难的局面，增加可以融券的品种和规模，有利于A股市场形成双向交易机制，可能加大短期市场波动，但对长期市场走势没有大的影响。（完）
(发稿：王蕾； 审校 黄凯)
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